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    На матчи «Спартака» с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом» пустят до 30% зрителей с QR-кодами

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичному клубу разрешили увеличить вместимость «Открытие Банк Арены» до 30%.

    «Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона на октябрьские матчи до 30% – с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом». Как и прежде – при наличии QR-кода вакцинированного или перенeсшего заболевание коронавирусом», – сообщил Зеленов.

    • Красно-белые встретятся с «Динамо» 16 октября.
    • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • В случае победы красно-белые догонят «Динамо», которое идет на 2-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      d с 21 минуту назад

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      Рейтинг: +11992

      Hektor 84 42 минуты назад

      Чемпионат имени Газпром роскомнадзор

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      Рейтинг: +2032

      Klaido 1 час назад

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