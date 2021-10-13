На матчи «Спартака» с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом» пустят до 30% зрителей с QR-кодами

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичному клубу разрешили увеличить вместимость «Открытие Банк Арены» до 30%.
«Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона на октябрьские матчи до 30% – с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом». Как и прежде – при наличии QR-кода вакцинированного или перенeсшего заболевание коронавирусом», – сообщил Зеленов.
- Красно-белые встретятся с «Динамо» 16 октября.
- «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
- В случае победы красно-белые догонят «Динамо», которое идет на 2-м месте.
Источник: «Чемпионат»