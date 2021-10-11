Это’О: «Барселона» заставляет меня страдать. Будет трудно смириться с вылетом из ЛЧ»

Бывший нападающий «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это’О высказался об игре каталонского клуба в нынешнем сезоне.

«В последнее время «Барселона» заставляет меня страдать. Это трудные времена для тех, кто любит клуб.

Будет трудно смириться с вылетом из Лиги чемпионов после группового этапа. Я все еще надеюсь, что они смогут пройти в плей-офф», – сказал Это’О.