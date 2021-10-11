Это’О: «Барселона» заставляет меня страдать. Будет трудно смириться с вылетом из ЛЧ»

Бывший нападающий «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это’О высказался об игре каталонского клуба в нынешнем сезоне.
«В последнее время «Барселона» заставляет меня страдать. Это трудные времена для тех, кто любит клуб.
Будет трудно смириться с вылетом из Лиги чемпионов после группового этапа. Я все еще надеюсь, что они смогут пройти в плей-офф», – сказал Это’О.
- «Барселона» идет на 9-м месте в Примере и замыкает группу Е в ЛЧ.
- Это'О играл за «Барселону» с 2004 по 2009-й год.
Источник: Barcablaugranes.com