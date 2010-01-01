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    Куртуа – о Лиге наций: «ФИФА и УЕФА против Суперлиги, но делают то же самое. Когда отдыхать?»

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа раскритиковал ФИФА и УЕФА после поражения от Италии (1:2) в матче за третье место Лиги наций.

    «ФИФА и УЕФА выступают против Суперлиги, но делают то же самое. Они придумали дополнительные матчи, добавили новый трофей, Лигу конференций или как там она называется… Всегда одно и то же.

    Они злятся на команды, которые хотят в Суперлигу, но думают не об игроках, а только о своих карманах. Теперь они хотят проводить ЧМ и Евро каждый год. А когда мы будет отдыхать? Никогда.

    На лучших игроков свалятся травмы. Мы же не роботы. Появляется все больше матчей и все меньше времени на отдых, но никому нет до этого дела», – сказал Куртуа.

    Куртуа: «Мы играли с Италией, чтобы УЕФА получил побольше денег»

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +52951

      portero 32 минуты назад

      игроки под стать УЕФА, только денег хотят много....

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      Рейтинг: +1054

      GreyDM 1 час назад

      В чём проблема-то? ***@лся башкой об штангу на тренировке и отдыхай, а есть и попроще варик, чтоб от сборной откосить- позвони Артёмке в Питер, он научит)))

      0
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      Рейтинг: +262

      BRAZILES 1 час назад

      бесполезный турнир----лига наций это факт

      0
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      Рейтинг: +56

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Чото этот тибо ужэ нимнога ********* сваим нытьём

      1
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      Рейтинг: +67

      Abu Yusuf 1 час назад

      Вы че херню пишите, платят и платят, таков футбольный бизнес. Однако он все верно говорит, причём он не единственный, кто высказывается на эту тему

      2
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      Рейтинг: +1434

      Maxi_7 > Abu Yusuf 1 час назад

      Это просто человеческая зависть... когда люди пашут за копейки им сложно понять, что в жизни есть что-то важнее кроме денег...

      0
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      Рейтинг: +1457

      Dr.Metal 1 час назад

      Он единственный недовольный, кто не хочет играть за сборную?

      1
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      Рейтинг: +1258

      Хейтер Аларм 1 час назад

      за такие шиши, которые ему платят, он должен хоть под дудку каждый день плясать, если скажут!

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      Рейтинг: +67

      Abu Yusuf > Хейтер Аларм 1 час назад

      От того, что так много им платят, может им в день 10 матчей играть? Что за глупое мышление у вас

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