Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Куртуа – о Лиге наций: «ФИФА и УЕФА против Суперлиги, но делают то же самое. Когда отдыхать?»

Куртуа – о Лиге наций: «ФИФА и УЕФА против Суперлиги, но делают то же самое. Когда отдыхать?»

11 октября 2021, 16:32
10

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа раскритиковал ФИФА и УЕФА после поражения от Италии (1:2) в матче за третье место Лиги наций.

«ФИФА и УЕФА выступают против Суперлиги, но делают то же самое. Они придумали дополнительные матчи, добавили новый трофей, Лигу конференций или как там она называется… Всегда одно и то же.

Они злятся на команды, которые хотят в Суперлигу, но думают не об игроках, а только о своих карманах. Теперь они хотят проводить ЧМ и Евро каждый год. А когда мы будет отдыхать? Никогда.

На лучших игроков свалятся травмы. Мы же не роботы. Появляется все больше матчей и все меньше времени на отдых, но никому нет до этого дела», – сказал Куртуа.

Куртуа: «Мы играли с Италией, чтобы УЕФА получил побольше денег»

Источник: ESPN
Лига наций Испания. Примера Бельгия Реал Куртуа Тибо
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Хейтер Аларм
1633959218
за такие шиши, которые ему платят, он должен хоть под дудку каждый день плясать, если скажут!
Ответить
Dr.Metal
1633959625
Он единственный недовольный, кто не хочет играть за сборную?
Ответить
Abu Yusuf
1633960109
Вы че херню пишите, платят и платят, таков футбольный бизнес. Однако он все верно говорит, причём он не единственный, кто высказывается на эту тему
Ответить
BRAZILES
1633961356
бесполезный турнир----лига наций это факт
Ответить
GreyDM
1633961478
В чём проблема-то? ***@лся башкой об штангу на тренировке и отдыхай, а есть и попроще варик, чтоб от сборной откосить- позвони Артёмке в Питер, он научит)))
Ответить
portero
1633963246
игроки под стать УЕФА, только денег хотят много....
Ответить
dabo96
1633965752
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
general.lizyukov
1633979044
Хочешь отдохнуть? Уходи из футбола. Как уже достали эти нытики.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
6
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
16
Все новости
Все новости
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»
29 июля
5
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
28 июля
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
28 июля
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
28 июля
15
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии
20 июля
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля
19 марта
18
Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27
12 февраля
5
ФотоРоналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии
2025.11.26 16:16
1
ФотоРоссия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА
2025.07.10 12:01
4
ФотоРоналду сделал подарок Трампу
2025.06.17 15:58
2
ФотоРоналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций
2025.06.09 21:47
1
На финале Лиги наций погиб болельщик: подробности
2025.06.09 19:40
Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»
2025.06.09 14:58
Мората прокомментировал незабитый пенальти в финале Лиги наций
2025.06.09 14:28
1
Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»
2025.06.09 13:27
Лучший игрок финала Лиги наций: «Я сдержал Ямаля»
2025.06.09 13:13
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+