Куртуа – о Лиге наций: «ФИФА и УЕФА против Суперлиги, но делают то же самое. Когда отдыхать?»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа раскритиковал ФИФА и УЕФА после поражения от Италии (1:2) в матче за третье место Лиги наций.

«ФИФА и УЕФА выступают против Суперлиги, но делают то же самое. Они придумали дополнительные матчи, добавили новый трофей, Лигу конференций или как там она называется… Всегда одно и то же.

Они злятся на команды, которые хотят в Суперлигу, но думают не об игроках, а только о своих карманах. Теперь они хотят проводить ЧМ и Евро каждый год. А когда мы будет отдыхать? Никогда.

На лучших игроков свалятся травмы. Мы же не роботы. Появляется все больше матчей и все меньше времени на отдых, но никому нет до этого дела», – сказал Куртуа.

Куртуа: «Мы играли с Италией, чтобы УЕФА получил побольше денег»