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    Куртуа: «Мы играли с Италией, чтобы УЕФА получил побольше денег»

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа дал комментарий после матча за 3-е место с Италией в Лиге наций.

    «Эта игра – только ради денег, мы должны быть честны в этом. Мы играли, чтобы УЕФА получил побольше денег.

    Посмотрите, насколько поменялись составы обеих команд. В финале играли бы другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей», – сказал Куртуа.

    • Бельгия проиграла Италии со счетом 1:2 и заняла четвертое место.
    • Команда впервые с 2010 года уступила в двух матчах подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии13
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      Рейтинг: +7578

      Fusballer 21 минуту назад

      С вашими зарплатами можно и потерпеть.

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      Рейтинг: +5151

      Давид59 25 минут назад

      Ну да. Всё правильно. Сезон длинный, турнир непрестижный. Но это уже тренер должен был свой молодняк просматривать. А Куртуа дал бы маленький отпуск.

      0
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      Рейтинг: +2459

      Валерий2705 27 минут назад

      ****** ты ныть. И получаешь ты тоже очень много, при этом пинаеш мячик, а не в шахте в.ъ.ё.б.ы.в.а.е.ш.ь 6 через 1. Езжай в Бельгию, играй в футбол за середняка без еврокубков, матчей будет меньше, на жизнь тоже хватит, но конечно не с золотыми унитазами, как ты привык. Матчей ему много ска.

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      Рейтинг: +12

      dabo96 31 минуту назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +14593

      Garrincha58 44 минуты назад

      а почему тогда на Евро нет матча за бронзу

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      Рейтинг: +7578

      Fusballer > Garrincha58 20 минут назад

      Читал , что УЕФА отменили матч как не вызывающий интереса у команд и болельщиков

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      Рейтинг: +1434

      Maxi_7 1 час назад

      Куртуа правду сказал по сути, что эти матчи за 3е место мало кому интересны, а игроки просто тратят свои силы...
      Лично мне все эти матчи сборных вообще не интересны... смотреть как игроки собираются 3 раза в год чтобы что-то склеить на скорую руку и выдать это за футбол... настоящий футбол всегда был и будет на клубном уровне, где игроки тренируются каждый день на протяжении года, тут и уровень соответствующий, потому ЛЧ как была так и будет главным достижением в карьере игрока, а не всякие чм, че, где футбол по организации и сыгранности уступает клубному раза в 3-4... и победа команды зависит только от того, повезло ей с поколением игроков или нет... сам игрок, если он родился где-нибудь в Гондурасе никогда не выиграет чм, будь он хоть Месси, Марадона и Роналду с Кройфом вместе взятые по таланту... в клубном же футболе игрок может управлять своей судьбой - может выбирать клуб который будет конкурентноспособным и выигрывать трофеи... хотя мне понятно почему многим так нравятся игры сборных, почему многие болеют за сборную России... все дело в инстинкте самоидентификации... нам важно относить себя к какой-то социальной группе, потому, что это заложено в нас на генетическом уровне, сотни тысяч лет мы выживали объединяясь в большие социальные группы, и таким образом вырезали другие маленькие и забирали их ресурсы... но нужно понимать, что в наше время к спорту и к футболу в частности эти вещи не имеют никакого отношения...

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      Рейтинг: +10184

      Cleaner > Maxi_7 53 минуты назад

      Куртуа ляпнул про БАБЛО. Но выбирает клуб он именно по БАБЛУ. Так о чем Вы сейчас столько понаписали?

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      Рейтинг: +1434

      Maxi_7 > Cleaner 36 минут назад

      Футболисты выбирают клуб не только из-за денег, а также во многом из-за достижений, которые этот клуб сможет им дать, а деньги это уже некий бонус, когда у вас выбор - заработать очень много денег или очень очень много денег...
      А Куртуа сказал про то, что эта лига наций никому нафиг не нужна, особенно матч за третье место в ней и что благодаря этим матчам единственным выгодоприобретателем является уефа, который снимает все сливки и наживается на игроках, попутно заставляя их играть еще дополнительные матчи, можно подумать, что игроки и без них не устают на протяжении длиннющего сезона... про то же только более развернуто и в глобальном плане написал я про все турниры сборных... читайте, внимательнее, пожалуйста.

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      Рейтинг: +25560

      Боцман59rus 1 час назад

      _ на пенсии отдохнешь, там и подумаешь, каким образом появляются и чем гарантированы, ваши многомиллионные контракты>)))

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      Рейтинг: +10184

      Cleaner 1 час назад

      Из того бабла, что зарабатывает УЕФА, и тебе, Куртуа, неслабо капает. Откажись от сборной и играй только за свой клуб. Или кто то тебя дубиной в сборную загоняет?..(

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      Рейтинг: +1617

      GermanVo 1 час назад

      Надоел уже ныть. Всё делается из-за денег. И ты прыгаешь за мячиком за деньги. УЕФА получил бабла. Народ посмотрел футбол. Все довольны. А вам уже поиграть в футбол западло.

      1
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      Рейтинг: +21711

      bset 1 час назад

      А если бы в финал вышли, как бы вы меньше матчей сыграли? Наоборот, все справедливо - каждая из команд провела по 2 матча.

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