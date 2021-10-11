Куртуа: «Мы играли с Италией, чтобы УЕФА получил побольше денег»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа дал комментарий после матча за 3-е место с Италией в Лиге наций.

«Эта игра – только ради денег, мы должны быть честны в этом. Мы играли, чтобы УЕФА получил побольше денег.

Посмотрите, насколько поменялись составы обеих команд. В финале играли бы другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей», – сказал Куртуа.