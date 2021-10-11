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  • Куртуа: «Мы играли с Италией, чтобы УЕФА получил побольше денег»

Куртуа: «Мы играли с Италией, чтобы УЕФА получил побольше денег»

11 октября 2021, 11:51
23

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа дал комментарий после матча за 3-е место с Италией в Лиге наций.

«Эта игра – только ради денег, мы должны быть честны в этом. Мы играли, чтобы УЕФА получил побольше денег.

Посмотрите, насколько поменялись составы обеих команд. В финале играли бы другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей», – сказал Куртуа.

  • Бельгия проиграла Италии со счетом 1:2 и заняла четвертое место.
  • Команда впервые с 2010 года уступила в двух матчах подряд.

Источник: Sky Sports
Лига наций Бельгия Куртуа Тибо
Комментарии (23)
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GermanVo
1633942697
Надоел уже ныть. Всё делается из-за денег. И ты прыгаешь за мячиком за деньги. УЕФА получил бабла. Народ посмотрел футбол. Все довольны. А вам уже поиграть в футбол западло.
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Боцман59rus
1633943456
_ на пенсии отдохнешь, там и подумаешь, каким образом появляются и чем гарантированы, ваши многомиллионные контракты>)))
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Maxi_7
1633943940
Куртуа правду сказал по сути, что эти матчи за 3е место мало кому интересны, а игроки просто тратят свои силы... Лично мне все эти матчи сборных вообще не интересны... смотреть как игроки собираются 3 раза в год чтобы что-то склеить на скорую руку и выдать это за футбол... настоящий футбол всегда был и будет на клубном уровне, где игроки тренируются каждый день на протяжении года, тут и уровень соответствующий, потому ЛЧ как была так и будет главным достижением в карьере игрока, а не всякие чм, че, где футбол по организации и сыгранности уступает клубному раза в 3-4... и победа команды зависит только от того, повезло ей с поколением игроков или нет... сам игрок, если он родился где-нибудь в Гондурасе никогда не выиграет чм, будь он хоть Месси, Марадона и Роналду с Кройфом вместе взятые по таланту... в клубном же футболе игрок может управлять своей судьбой - может выбирать клуб который будет конкурентноспособным и выигрывать трофеи... хотя мне понятно почему многим так нравятся игры сборных, почему многие болеют за сборную России... все дело в инстинкте самоидентификации... нам важно относить себя к какой-то социальной группе, потому, что это заложено в нас на генетическом уровне, сотни тысяч лет мы выживали объединяясь в большие социальные группы, и таким образом вырезали другие маленькие и забирали их ресурсы... но нужно понимать, что в наше время к спорту и к футболу в частности эти вещи не имеют никакого отношения...
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dabo96
1633946039
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Валерий2705
1633946283
****** ты ныть. И получаешь ты тоже очень много, при этом пинаеш мячик, а не в шахте в.ъ.ё.б.ы.в.а.е.ш.ь 6 через 1. Езжай в Бельгию, играй в футбол за середняка без еврокубков, матчей будет меньше, на жизнь тоже хватит, но конечно не с золотыми унитазами, как ты привык. Матчей ему много ска.
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Давид59
1633946431
Ну да. Всё правильно. Сезон длинный, турнир непрестижный. Но это уже тренер должен был свой молодняк просматривать. А Куртуа дал бы маленький отпуск.
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Fusballer
1633946673
С вашими зарплатами можно и потерпеть.
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САДЫЧОК
1633951372
Куртуа больной тип ! Мог и посидеть на скамейке , если такой правильный !
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Spirit_78
1633955070
То есть он попутно ещё и своих партнёров по сборной, игравших в матче за третье место, второсортными назвал. Уж лучше бы промолчал.
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САДЫЧОК
1639681578
То , как ты играл- то , лучше бы не играл !
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