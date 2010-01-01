Дешам: «У Франции всегда присутствуют характер и победный менталитет»

И н_егры с арабами. Ой, простите))) Французы с французами))))
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги финального матча Лиги наций с Испанией (2:1).
«Очень рад и горд за игроков. Нам пришлось отыгрываться в обоих матчах. Сегодня получилось сделать это быстро. Помимо таланта, в этой команде всегда присутствуют характер и победный менталитет. Очень горжусь своими игроками.
На кону был трофей. Наши игроки – бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для того, чтобы здесь оказаться. Когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его». – сказал Дешам.
- Дешам выиграл второй турнир на посту тренера сборной Франции.
- В 2018 году команда победила на ЧМ-2018.