Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Дешам: «У Франции всегда присутствуют характер и победный менталитет»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги финального матча Лиги наций с Испанией (2:1).

    «Очень рад и горд за игроков. Нам пришлось отыгрываться в обоих матчах. Сегодня получилось сделать это быстро. Помимо таланта, в этой команде всегда присутствуют характер и победный менталитет. Очень горжусь своими игроками.

    На кону был трофей. Наши игроки – бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для того, чтобы здесь оказаться. Когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его». – сказал Дешам.

    • Дешам выиграл второй турнир на посту тренера сборной Франции.
    • В 2018 году команда победила на ЧМ-2018.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7578

      Fusballer 19 минут назад

      И н_егры с арабами. Ой, простите))) Французы с французами))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52946

      portero 29 минут назад

      судьи тоже на вашей стороне...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90163
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67816
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru