Дешам: «У Франции всегда присутствуют характер и победный менталитет»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги финального матча Лиги наций с Испанией (2:1).

«Очень рад и горд за игроков. Нам пришлось отыгрываться в обоих матчах. Сегодня получилось сделать это быстро. Помимо таланта, в этой команде всегда присутствуют характер и победный менталитет. Очень горжусь своими игроками.

На кону был трофей. Наши игроки – бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для того, чтобы здесь оказаться. Когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его». – сказал Дешам.