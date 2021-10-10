Роналду – о разгроме Катара: «Очередное испытание на пути к мечте»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче над Катаром (3:0). Он забил победный гол в первом тайме.

«Как всегда, горжусь, что представляю свою страну и ее цвета.

Очередное испытание, очередная проверка на нашем пути к мечте – историческому ЧМ-2022 в Катаре», – написал Роналду.

Роналду был заменен в перерыве.

ЧМ-2022 в Катаре состоится в ноябре-декабре.

Для Роналду это будет 5-й чемпионат мира.