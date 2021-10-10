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  • Роналду – о разгроме Катара: «Очередное испытание на пути к мечте»

Роналду – о разгроме Катара: «Очередное испытание на пути к мечте»

10 октября 2021, 09:15
4

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче над Катаром (3:0). Он забил победный гол в первом тайме.

«Как всегда, горжусь, что представляю свою страну и ее цвета.

Очередное испытание, очередная проверка на нашем пути к мечте – историческому ЧМ-2022 в Катаре», – написал Роналду.

  • Роналду был заменен в перерыве.
  • ЧМ-2022 в Катаре состоится в ноябре-декабре.
  • Для Роналду это будет 5-й чемпионат мира.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Португалия Катар Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1633853066
Он гордится и забивает голы-а Дзюба дрочит и отказывается....
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sochi-2013
1633858378
Гордость у них со страной взаимная.
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