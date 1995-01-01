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    Роналду – о разгроме Катара: «Очередное испытание на пути к мечте»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче над Катаром (3:0). Он забил победный гол в первом тайме.

    «Как всегда, горжусь, что представляю свою страну и ее цвета.

    Очередное испытание, очередная проверка на нашем пути к мечте – историческому ЧМ-2022 в Катаре», – написал Роналду.

    • Роналду был заменен в перерыве.
    • ЧМ-2022 в Катаре состоится в ноябре-декабре.
    • Для Роналду это будет 5-й чемпионат мира.

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    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8203

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Он гордится и забивает голы-а Дзюба дрочит и отказывается....

      2
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      ...
      Рейтинг: +6070

      vladik12 > САДЫЧОК 40 минут назад

      Причем Пеналду старше Дзюбиньо на несколько лет.

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