Дешам: «Франция хотела попасть в финал Лиги наций, и мы будем там»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы над Бельгией в полуфинальной игре Лиги наций.

«Мы были недовольны первым таймом. У нас было много моментов, но соперник проявил свои качества.

Учитывая сценарий матча, добытая победа показывает нашу силу воли. Мы хотели попасть в финал, и мы будем там», – сказал Дешам.