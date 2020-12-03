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    Дешам: «Франция хотела попасть в финал Лиги наций, и мы будем там»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы над Бельгией в полуфинальной игре Лиги наций.

    «Мы были недовольны первым таймом. У нас было много моментов, но соперник проявил свои качества.

    Учитывая сценарий матча, добытая победа показывает нашу силу воли. Мы хотели попасть в финал, и мы будем там», – сказал Дешам.

    • Бельгийцы вели в счете 2:0 по итогам первого тайма.
    • После перерыва французы забили трижды и победили.
    • В финале Лиги наций команда Дешама сыграет с Испанией.

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    Источник: RMC Sport

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