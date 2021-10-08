Дешам: «Франция хотела попасть в финал Лиги наций, и мы будем там»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы над Бельгией в полуфинальной игре Лиги наций.
«Мы были недовольны первым таймом. У нас было много моментов, но соперник проявил свои качества.
Учитывая сценарий матча, добытая победа показывает нашу силу воли. Мы хотели попасть в финал, и мы будем там», – сказал Дешам.
- Бельгийцы вели в счете 2:0 по итогам первого тайма.
- После перерыва французы забили трижды и победили.
- В финале Лиги наций команда Дешама сыграет с Испанией.
Источник: RMC Sport