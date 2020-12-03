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    Лига наций. Франция добыла волевую победу над Бельгией, уступая 0:2 к перерыву, и сыграет в финале с Испанией

    В полуфинальном матче Лиги наций Франция переиграла Бельгию со счетом 3:2.

    Бельгийцы дважды забили до перерыва, а французы трижды отличились после него.

    Голы в свой актив записали Янник Карраско, Ромелу Лукаку, Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.

    В финале Лиги наций сборная Франции встретится с Испанией. Матч состоится 10 октября в Милане.

    Лига наций. 1/2 финала

    Бельгия – Франция – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Карраско, 37; 2:0 – Лукаку, 40; 2:1 – Бензема, 62; 2:2 – Мбаппе (с пенальти), 69; 2:3 – Т. Эрнандес, 90.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань (Батшуайи, 90+2), Карраско, Де Брюйне, Тилеманс (Ванакен, 70), Витсель, Э. Азар (Троссард, 74), Лукаку.

    Франция: Льорис, Л. Эрнандес, Кунде, Варан, Т. Эрнандес, Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабьо (Чуамени, 75), Бензема (Верету, 90+7), Гризманн, Мбаппе.

    Предупреждение: Вертонген, 67 – нет.

    Календарь Лиги наций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2021 23:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: -435

      Вот оно чё Михалыч 14 минут назад

      Пенальти левый.Бельгийцы красавчики. На ЧМ 22 выстрелят.

      0
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      Рейтинг: +8195

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Отличный матч ! Команды играли классно ! Лучшие -все .Худшие Льорисс . запустил 2 "своих" мяча и тренер Мартинес !физкультурник тренер Мартинес!

      0
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      Рейтинг: +14555

      Garrincha58 21 минуту назад

      великолепный матч сегодня его никто не испортил, как вчера некоторые лысые со свистком

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      Рейтинг: +1664

      Ловкий Бубен > Garrincha58 2 минуты назад

      Вчера был 100% горчичник, акцентированный удар локтем в шею, я думаю он быбыл испорчен если бы жёлтой не было, потому что был бы скандал

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      Рейтинг: +17488

      JTherry 27 минут назад

      потрясающий матч, Франция камбэк с 0:2 совершила...!!! шикарнейший футбол...! Бельгия пролетает мимо финалов на всех турнирах, и, похоже, что "золотая сборная" уже ничего не выиграет...

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      Рейтинг: +7859

      GoLenaStop 28 минут назад

      Приятно увидеть игру без убитых на поле ,
      а просто игру - с мячом, ногами и мозгами.
      И красивым сценарием...
      Класс..

      1
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      Рейтинг: +25443

      Боцман59rus 30 минут назад

      _Я что-то пропустил, или ПомойкаТВ опять рекламу напихала вместо выхода команд и нац. гимнов?
      Французы молодцы, третий гол, особенно начало атаки на правом фланге - шедевр, но Дешаму на выход нужно было указывать еще после Евро.

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      Рейтинг: +10842

      житель СПб 34 минуты назад

      Невероятный и очень интересный матч.

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      Рейтинг: +45

      Gasanov Хачик 34 минуты назад

      Бильгийцы пис.юны газированые за щику взяли

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      Рейтинг: +3330

      Бомбардиръ 36 минут назад

      Ну и кэмбечище. А бельгийцам вечно не везет.

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