Лига наций. Франция добыла волевую победу над Бельгией, уступая 0:2 к перерыву, и сыграет в финале с Испанией

В полуфинальном матче Лиги наций Франция переиграла Бельгию со счетом 3:2.

Бельгийцы дважды забили до перерыва, а французы трижды отличились после него.

Голы в свой актив записали Янник Карраско, Ромелу Лукаку, Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.

В финале Лиги наций сборная Франции встретится с Испанией. Матч состоится 10 октября в Милане.

Лига наций. 1/2 финала

Бельгия – Франция – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Карраско, 37; 2:0 – Лукаку, 40; 2:1 – Бензема, 62; 2:2 – Мбаппе (с пенальти), 69; 2:3 – Т. Эрнандес, 90.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань (Батшуайи, 90+2), Карраско, Де Брюйне, Тилеманс (Ванакен, 70), Витсель, Э. Азар (Троссард, 74), Лукаку.

Франция: Льорис, Л. Эрнандес, Кунде, Варан, Т. Эрнандес, Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабьо (Чуамени, 75), Бензема (Верету, 90+7), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждение: Вертонген, 67 – нет.

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