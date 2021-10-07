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  • Лига наций. Франция добыла волевую победу над Бельгией, уступая 0:2 к перерыву, и сыграет в финале с Испанией

Лига наций. Франция добыла волевую победу над Бельгией, уступая 0:2 к перерыву, и сыграет в финале с Испанией

7 октября 2021, 23:39
17

В полуфинальном матче Лиги наций Франция переиграла Бельгию со счетом 3:2.

Бельгийцы дважды забили до перерыва, а французы трижды отличились после него.

Голы в свой актив записали Янник Карраско, Ромелу Лукаку, Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.

В финале Лиги наций сборная Франции встретится с Испанией. Матч состоится 10 октября в Милане.

Лига наций. 1/2 финала

Бельгия – Франция – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Карраско, 37; 2:0 – Лукаку, 40; 2:1 – Бензема, 62; 2:2 – Мбаппе (с пенальти), 69; 2:3 – Т. Эрнандес, 90.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань (Батшуайи, 90+2), Карраско, Де Брюйне, Тилеманс (Ванакен, 70), Витсель, Э. Азар (Троссард, 74), Лукаку.

Франция: Льорис, Л. Эрнандес, Кунде, Варан, Т. Эрнандес, Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабьо (Чуамени, 75), Бензема (Верету, 90+7), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждение: Вертонген, 67 – нет.

Календарь Лиги наций

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Бельгия Франция
Комментарии (17)
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житель СПб
1633639351
Невероятный и очень интересный матч.
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Боцман59rus
1633639584
_Я что-то пропустил, или ПомойкаТВ опять рекламу напихала вместо выхода команд и нац. гимнов? Французы молодцы, третий гол, особенно начало атаки на правом фланге - шедевр, но Дешаму на выход нужно было указывать еще после Евро.
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GoLenaStop
1633639687
Приятно увидеть игру без убитых на поле , а просто игру - с мячом, ногами и мозгами. И красивым сценарием... Класс..
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JTherry
1633639747
потрясающий матч, Франция камбэк с 0:2 совершила...!!! шикарнейший футбол...! Бельгия пролетает мимо финалов на всех турнирах, и, похоже, что "золотая сборная" уже ничего не выиграет...
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Garrincha58
1633640125
великолепный матч сегодня его никто не испортил, как вчера некоторые лысые со свистком
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САДЫЧОК
1633640337
Отличный матч ! Команды играли классно ! Лучшие -все .Худшие Льорисс . запустил 2 "своих" мяча и тренер Мартинес !физкультурник тренер Мартинес!
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Sergicious
1633651675
Кто там говорил, что Лига Наций такой себе турнир? Крутая игра выдалась, будто ЕВРО вернулось. Команды бьются вполную силу и даже вот такие матчи есть, ещё до сих пор помню Швейцария и Бельгия. Конечно есть и минусы, но все же,пока вот такие матчи дают интригу.
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Красногорск_Фан
1633663688
Матч очень интересный. Бельгийцы должны полагаться не только на талант но и на тактическую схему , труд , умение встать автобусом и так далее. Французы не сдаются ! Это что то интересное. Боюсь финал будет менее зрелищным и более прагматичным чем полуфиналы. Но кто знает.
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Блямба
1633666531
Бельгийское солнце в закате. Сакура сбрасывает листья. Ля Франс вив..
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zigbert
1633688974
Интересный матч с закрученным сюжетом. Бельгийцы в первом тайме выглядели сильнее и казалось что они доведут матч до победы. Гол Бензема вдохновил французов и они полностью перехватили инициативу, забив второй. Лукаку удалось забить еще один мяч но там было положение вне игры. Ну а в самом конце французам удалось забить решающий мяч.
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