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Судьи
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
Материалы

Бельгия - Франция

07.10.2021, Четверг, 21:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Лига наций, 1/2 финала Бельгия - Франция
Чемпионат мира 2018
Групповой этап, 1/2 финала
10 июля, вторник 21:00 Франция 1:0 Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

7 июня, воскресенье 22:00 Франция 3:4 Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 23:00 Бельгия 0:0 Франция
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    Рейтинг: +890

    3meeeD 7 октября 2021, 23:34

    Мощный матч,не то ,что вчерашний тухляк

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