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Лига наций
Бельгия - Франция
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Судьи
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
Материалы
8 октября 2021
13:23
Азар травмировался в матче Бельгия – Франция
5
09:48
Тео Эрнандес – о 3:2 с Бельгией: «В перерыве сказали себе, что мы лучше их»
3
07:54
Куртуа: «Матч с Италией за третье место бессмысленный. Зачем он нужен?»
5
00:46
Дешам: «Франция хотела попасть в финал Лиги наций, и мы будем там»
1
7 октября 2021
23:39
Лига наций. Франция добыла волевую победу над Бельгией, уступая 0:2 к перерыву, и сыграет в финале с Испанией
18
23:18
Франция отыгралась в матче с Бельгией, уступая 0:2 к перерыву
1
23:00
Люка и Тео Эрнандесы – первые братья в стартовом составе сборной Франции за последние 89 лет
1
22:35
Бельгия забила Франции 2 гола за 3 минуты; Де Брюйне отдал оба ассиста
4
20:42
Де Брюйне, Азар и Лукаку – в старте Бельгии; у Франции сыграют Бензема, Гризманн и Мбаппе
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Лига наций
Расписание матчей
Бельгия - Франция
Бельгия - Франция
07.10.2021, Четверг, 21:45 мск
Турин, стадион
Альянц Стадиум
Трансляция:
Матч ТВ
Лига наций, 1/2 финала
Бельгия
-
Франция
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Протокол
Расстановка
История игр
Комментарии (1)
Чемпионат мира 2018
Групповой этап, 1/2 финала
10 июля, вторник
21:00
Франция
1:0
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2015
7 июня, воскресенье
22:00
Франция
3:4
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2013
14 августа, среда
23:00
Бельгия
0:0
Франция
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+890
3meeeD
7 октября 2021, 23:34
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Мощный матч,не то ,что вчерашний тухляк
1
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