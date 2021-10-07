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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Франция
Бельгия - Франция: обзор матча 07 октября 2021
Бельгия
07.10.2021, четверг, 21:45
Лига наций, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Франция
37'
Я. Карраско
40'
Р. Лукаку
62'
К. Бензема
69'
К. Мбаппе (П)
90'
Т. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бельгия - Франция
90'
+7
Замена
Ж. Верету
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Кастань
90'
+2
90'
+2
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Б. Павар
90'
ГОЛ! 2:3!
Т. Эрнандес
75'
Замена
О. Чуамени
️️️️
А. Рабьо
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Азар
74'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
Ю. Тилеманс
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Мбаппе
Желтая карточка
Я. Вертонген
67'
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Мбаппе
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Де Брюйне
40'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
К. Де Брюйне
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Янник Карраско
ЛАЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПАЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Эден Азар
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПАЗ
6
Поль Погба
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
18
Денайе
5
Вертонген
11
Карраско
21
Кастань
6
Витсель
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
10
Азар
9
Лукаку
4-1-2-3
1
Льорис
5
Кунде
4
Варан
21
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Павар
6
Погба
14
Рабьо
19
Бензема
7
Гризманн
10
Мбаппе
8
Тилеманс
20
Ванакен
20
Ванакен
8
Тилеманс
10
Азар
10
Троссард
10
Троссард
10
Азар
21
Кастань
23
Батшуайи
23
Батшуайи
21
Кастань
15
Павар
24
Дюбуа
24
Дюбуа
15
Павар
14
Рабьо
8
Чуамени
8
Чуамени
14
Рабьо
19
Бензема
15
Верету
15
Верету
19
Бензема
Остались в запасе
Бельгия
Франция
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
20
Мусса Диаби
ЛВ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
20
Мусса Диаби
ЛВ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бельгия - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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