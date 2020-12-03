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    Де Брюйне, Азар и Лукаку – в старте Бельгии; у Франции сыграют Бензема, Гризманн и Мбаппе

    Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Франции на полуфинальный матч Лиги наций.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань, Карраско, Де Брюйне, Тилеманс, Витсель, Э. Азар, Лукаку.

    Запасные: Миньоле, Кастелс, Боята, Лукебакио, Фоке, Теате, Ванакен, де Кетеларе, Дендокер, Троссард, Салемакерс, Батшуайи.

    Франция: Льорис, Л. Эрнандес, Кунде, Варан, Т. Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Бензема, Гризманн, Мбаппе.

    Запасные: Костиль, Меньян, Кимпембе, Чуамени, Марсьяль, Диаби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Верету, Динь, Бен-Йеддер.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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