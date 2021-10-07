Де Брюйне, Азар и Лукаку – в старте Бельгии; у Франции сыграют Бензема, Гризманн и Мбаппе

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Франции на полуфинальный матч Лиги наций.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань, Карраско, Де Брюйне, Тилеманс, Витсель, Э. Азар, Лукаку.
Запасные: Миньоле, Кастелс, Боята, Лукебакио, Фоке, Теате, Ванакен, де Кетеларе, Дендокер, Троссард, Салемакерс, Батшуайи.
Франция: Льорис, Л. Эрнандес, Кунде, Варан, Т. Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Бензема, Гризманн, Мбаппе.
Запасные: Костиль, Меньян, Кимпембе, Чуамени, Марсьяль, Диаби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Верету, Динь, Бен-Йеддер.
- Матч пройдет в Турине на «Ювентус Стэдиум».
- Начало – в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный сайт УЕФА