Глушаков покинул сборную России и не сыграет со Словакией и Словенией. Вместо него вызван Глебов

Полузащитник Денис Глушаков покинул расположение сборной России. Готовиться к ближайшим матчам ему помешала травма.

«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия.

Игрок прошел курс терапии, но с учeтом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что Денис не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», – сказал врач сборной Владимир Хайтин.

В октябре Россия сыграет со Словакией и Словенией.

Глушаков – лучший бомбардир «Химок» в сезоне.

Глушаков не играл за сборную с 2018 года.

UPD. Вместо Глушакова тренерский штаб вызвал в сборную Данила Глебова из «Ростова».