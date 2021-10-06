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  • Глушаков покинул сборную России и не сыграет со Словакией и Словенией. Вместо него вызван Глебов

Глушаков покинул сборную России и не сыграет со Словакией и Словенией. Вместо него вызван Глебов

6 октября 2021, 21:30
15

Полузащитник Денис Глушаков покинул расположение сборной России. Готовиться к ближайшим матчам ему помешала травма.

«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия.

Игрок прошел курс терапии, но с учeтом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что Денис не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», – сказал врач сборной Владимир Хайтин.

  • В октябре Россия сыграет со Словакией и Словенией.
  • Глушаков – лучший бомбардир «Химок» в сезоне.
  • Глушаков не играл за сборную с 2018 года.

UPD. Вместо Глушакова тренерский штаб вызвал в сборную Данила Глебова из «Ростова».

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Химки Россия Ростов Глушаков Денис Глебов Данил
Комментарии (15)
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житель СПб
1633545642
Просто какая то задница.... Но Валерий Георгиевич ни о чем не жалеет...
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Sancho010365
1633548011
Карпин рискует, делает ротации! Молодец! Ему тоже нелегко, выбор небольшой, ответственность лежит и команда вверху таблицы, осечек не хочется. Я почему-то верю, что за ним игроки пойдут. Дай бог нам всем удачи, ребятам силы и терпения. Второй тайм всегда у нас в напряге. Сидишь места не можешь найти.
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Garrincha58
1633550252
ему давно там делать нечего это не в Химках пешком ходить
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ArReal
1633568225
Без Глушакова на скамейке -пропадем!
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ab15488
1633582825
Вот нахера с травмой приезжать в сборную? 2 дня занимать чье то место, лишать этого человека 2ух дней подготовки со сборной. И гиля пускай валит - лечится.
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vladimir-7
1633585759
Денис договорился о своих мечтах, а кому нужен ржавый глушак, никому.
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Muboraksho
1633585765
Пешеходам не должно быт места в сборной. Карпин прав на 100%....
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zigbert
1633592338
Вот и правильно. Нечего здоровьем рисковать. Пусть играют молодые.
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