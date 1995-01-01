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    Глушаков покинул сборную России и не сыграет со Словакией и Словенией. Вместо него вызван Глебов

    Полузащитник Денис Глушаков покинул расположение сборной России. Готовиться к ближайшим матчам ему помешала травма.

    «К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия.

    Игрок прошел курс терапии, но с учeтом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что Денис не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», – сказал врач сборной Владимир Хайтин.

    • В октябре Россия сыграет со Словакией и Словенией.
    • Глушаков – лучший бомбардир «Химок» в сезоне.
    • Глушаков не играл за сборную с 2018 года.

    UPD. Вместо Глушакова тренерский штаб вызвал в сборную Данила Глебова из «Ростова».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14550

      Garrincha58 43 минуты назад

      ему давно там делать нечего это не в Химках пешком ходить

      0
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      Рейтинг: +683

      Sancho010365 1 час назад

      Карпин рискует, делает ротации! Молодец! Ему тоже нелегко, выбор небольшой, ответственность лежит и команда вверху таблицы, осечек не хочется. Я почему-то верю, что за ним игроки пойдут. Дай бог нам всем удачи, ребятам силы и терпения. Второй тайм всегда у нас в напряге. Сидишь места не можешь найти.

      2
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      Рейтинг: +10827

      житель СПб 2 часа назад

      Просто какая то задница.... Но Валерий Георгиевич ни о чем не жалеет...

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      Рейтинг: +111

      Артём84 > житель СПб 1 час назад

      А о чём он должен желеть ??? Это говно Дзюбу упрашивать играть за сборную ??? За сборную не упрашивают играть . это должно быть честью . иначе нахер не нужен такой игрок ...

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      Рейтинг: +8506

      playsh > житель СПб 1 час назад

      Жалость удел слабых.

      2
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      Рейтинг: +10827

      житель СПб > playsh 1 час назад

      Да, этому учили нас в школе, когда Горького изучали - "На дне". С возрастом я понял, что это полная чепуха! Тот, кто не жалеет - и ценить по настоящему не может.

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      Рейтинг: +8506

      playsh > житель СПб 11 минут назад

      Вот Вы жалейте да оценивайте,только непонятно чего и кого.А Карпину замены искать надо.

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