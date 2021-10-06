Глушаков покинул сборную России и не сыграет со Словакией и Словенией. Вместо него вызван Глебов

Полузащитник Денис Глушаков покинул расположение сборной России. Готовиться к ближайшим матчам ему помешала травма.
«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия.
Игрок прошел курс терапии, но с учeтом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что Денис не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», – сказал врач сборной Владимир Хайтин.
- В октябре Россия сыграет со Словакией и Словенией.
- Глушаков – лучший бомбардир «Химок» в сезоне.
- Глушаков не играл за сборную с 2018 года.
UPD. Вместо Глушакова тренерский штаб вызвал в сборную Данила Глебова из «Ростова».
Источник: телеграм-канал сборной России