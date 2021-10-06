Eurostavka: «Локомотив» запретил Николичу комментировать уход из клуба до ноября

«Локомотив» запретил бывшему главному тренеру Марко Николичу говорить об уходе из клуба.

По информации Eurostavka, 42-летний серб не имеет права рассказывать о причинах ухода из «Локомотива» как минимум до начала ноября. Из-за этого он уже отказал в интервью нескольким сербским СМИ, сославшись на то, что в комментарии «сейчас нет смысла».

Если Николич в ближайший месяц расскажет журналистам о причинах ухода из «Локомотива», его ждут санкции. В случае нарушения соглашения о неразглашении клуб имеет право не выплачивать сербу часть компенсации за досрочное расторжение контракта.

Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.

Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.

Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

«Локомотив» – Николичу: «Нам будет, что вспомнить и чем гордиться!»