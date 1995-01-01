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    Eurostavka: «Локомотив» запретил Николичу комментировать уход из клуба до ноября

    «Локомотив» запретил бывшему главному тренеру Марко Николичу говорить об уходе из клуба.

    По информации Eurostavka, 42-летний серб не имеет права рассказывать о причинах ухода из «Локомотива» как минимум до начала ноября. Из-за этого он уже отказал в интервью нескольким сербским СМИ, сославшись на то, что в комментарии «сейчас нет смысла».

    Если Николич в ближайший месяц расскажет журналистам о причинах ухода из «Локомотива», его ждут санкции. В случае нарушения соглашения о неразглашении клуб имеет право не выплачивать сербу часть компенсации за досрочное расторжение контракта.

    • Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
    • Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
    • Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

    «Локомотив» – Николичу: «Нам будет, что вспомнить и чем гордиться!»

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4369

      rash1959 15 минут назад

      Да, как то с Николкой того, нехорошо поступили, вроде серьёзных причин не видно было. Видать лапа цорна хорошо шурует в ржд кассе.

      0
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      Рейтинг: +424

      vsolon > rash1959 9 минут назад

      его Марко зовут ....а фамилия Николич..... нехорошо коверкать фамилии

      0
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      Рейтинг: +25462

      пьяныйхоровод 29 минут назад

      Х.. себе заявления !

      0
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      Рейтинг: +9983

      Cleaner 39 минут назад

      Вот быдло сидит в руководстве Локомотива...(((

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      Рейтинг: +10801

      Литейный4 1 час назад

      Запасаемся попкорном. В ноябре вывалит. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +589

      99-й 1 час назад

      Из серии девушка попросила бывшего не рассказывать что она б... пока она не найдёт нового лоха

      0
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      Рейтинг: +3914

      Semenycch 1 час назад

      Рыба гниет с головы... И не только в Локо...

      0
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      Рейтинг: +2401

      BlackMurder 2 часа назад

      Свиньи в руководстве

      1
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      Рейтинг: +38082

      Project Бабангида 2 часа назад

      хотел тут высказать и написать про всё это РЖД, но потом вспомнил что мне ещё на электричке домой ехать, а уткнулся в тряпочку

      3
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      Рейтинг: +21439

      DOCTOR PENALTY > Project Бабангида 2 часа назад

      Потерпи до ноября, а потом втыришь им от души. )

      1
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      Рейтинг: +163

      dil-1969@mail.ru > Project Бабангида 1 час назад

      Да высказывайтесь сколько хотите ,кому вы нужны вас искать ,запрета нет на писанину!!!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38082

      Project Бабангида > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      я бы им и в Октябре втырил ( как тот известный временному правительству) но нет бронепоезда на запасном пути )

      2
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      Рейтинг: +12299

      ilichkadr > dil-1969@mail.ru 1 час назад

      Ну, не скажи. Это с какого ракуса ещё посмотреть на писанину. Не ровен час и под статью 282 УК РФ (Оскорбление в сети интернет и социальных сетях) можно попасть.

      1
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      Рейтинг: +38082

      Project Бабангида > ilichkadr 1 час назад

      вот ещё этой статьи мне для коллекции не хватало )

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      Рейтинг: +163

      dil-1969@mail.ru > ilichkadr 1 час назад

      Не найдут ,данные скрыты,проверено!)

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      Рейтинг: +566

      Fju-2 > Project Бабангида 28 минут назад

      "я бы им и в Октябре втырил ( как тот известный временному правительству) но нет бронепоезда на запасном пути )"

      Возьми паровоз H2-293, который на Финляндском вокзале стоит)

      0
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      Рейтинг: +25258

      silver29 2 часа назад

      Потерпит до ноября, потом книжку напишет "Как меня выживали из Локомотива", еще и с верху приподнимет деньжат.

      2
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      Рейтинг: +2191

      ALEX ML 2 часа назад

      Это какой то позор

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