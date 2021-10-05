Хачатурянц: «Совмещение должностей в РПЛ и РФС? Юридически это проверяется»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц допустил совмещение новой должности с работой в РФС.

«Для меня вопрос совмещения один из самых важных. Конечно, я бы не хотел уходить в сторону от тех реформ, которые начал в судействе.

Сейчас юридически совмещение проверяется. Однозначно кураторство этой темы остается за мной. И реформы будут завершены, это пожелание всех клубов», – сказал Хачатурянц.