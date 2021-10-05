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    Хачатурянц: «Совмещение должностей в РПЛ и РФС? Юридически это проверяется»

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц допустил совмещение новой должности с работой в РФС.

    «Для меня вопрос совмещения один из самых важных. Конечно, я бы не хотел уходить в сторону от тех реформ, которые начал в судействе.

    Сейчас юридически совмещение проверяется. Однозначно кураторство этой темы остается за мной. И реформы будут завершены, это пожелание всех клубов», – сказал Хачатурянц.

    • Хачатурянц сменил в РПЛ Сергея Прядкина, который был главой с 2007 года.
    • В РФС Хачатурянц возглавляет судейский комитет.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.10.2021 17:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14

      lеоnem 5 октября, 20:40

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      0
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      Рейтинг: +13565

      paracetamol 5 октября, 19:38

      Ара хочет контролировать ФСЁ!

      1
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      Рейтинг: +21708

      vladimir-7 > paracetamol 5 октября, 20:27

      Миллер боится упустить управление и контроль над чемпионатом.

      0
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      Рейтинг: +2937

      ySS 5 октября, 18:22

      Милер разрешит, значит будет совмещать)
      Можно и ещё куда-то выдвинуть))

      1
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      Рейтинг: +52809

      portero 5 октября, 18:04

      Буксует реформа, особенно трактовки и использование ВАР...

      1
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