РБК: Okko готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ». На «Чемпионате» будут бесплатные трансляции

Интернет-сервис Okko готов транслировать матчи РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

По информации РБК со ссылкой на пресс-службу Okko, сервис предлагает транслировать ключевые матчи тура в эфире федеральных каналов. Дополнительно все игры в среднем качестве с интершумом будут доступны для бесплатного просмотра на портале «Чемпионат».

Подписчики «Okko Спорт» смогут смотреть все матчи в высоком качестве, с несколькими звуковыми дорожками, комментариями от редакции сервиса и возможностью одновременного просмотра нескольких игр. Им будут доступны аналитические передачи и лайв-аналитика.

Okko намерен предложить конкурентную рыночную стоимость за медиаправа и постоянно инвестировать в продукт.

«С нетерпением ждем информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола», – сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.

Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Okko и Start могут объединиться в борьбе за права на трансляции РПЛ