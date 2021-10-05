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  • РБК: Okko готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ». На «Чемпионате» будут бесплатные трансляции

РБК: Okko готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ». На «Чемпионате» будут бесплатные трансляции

5 октября 2021, 10:27
21

Интернет-сервис Okko готов транслировать матчи РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

По информации РБК со ссылкой на пресс-службу Okko, сервис предлагает транслировать ключевые матчи тура в эфире федеральных каналов. Дополнительно все игры в среднем качестве с интершумом будут доступны для бесплатного просмотра на портале «Чемпионат».

Подписчики «Okko Спорт» смогут смотреть все матчи в высоком качестве, с несколькими звуковыми дорожками, комментариями от редакции сервиса и возможностью одновременного просмотра нескольких игр. Им будут доступны аналитические передачи и лайв-аналитика.

Okko намерен предложить конкурентную рыночную стоимость за медиаправа и постоянно инвестировать в продукт.

«С нетерпением ждем информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола», – сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.

  • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Okko и Start могут объединиться в борьбе за права на трансляции РПЛ

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (21)
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slavа0508
1633419747
Но если так с ключевыми матчами по первому каналу . то я за Всё лучше газпромовского матч тв с купленными коментаторами ,,
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ilichkadr
1633420314
Интернет-сервис Okko ни что иное, как очередная замануха. Футбол возможно и будут показывать бесплатно, но подписку на сервис никто не отменял.
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kara-mba
1633420672
Мне без разницы кто будет показывать, лишь бы поменяли серость-комментаторов с Матч ТВ (кроме Генича с Журавелем), тошнит уже от их словоблудия.
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FanatSerj
1633421139
Мне в этом списке большая претензия к "Рен ТВ" его даже в HD никто не транслирует, смотрел уже по нему Реал и Барселону, да и сборную, аж VHS вспомнил, ещё бы гнусявого комментаторы и погружения было бы полным ))
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Nerlinger
1633422412
Кому нужно это ГАВНО смотреть ??? !!! ТОШНИТ !!! Кто хочет кому хочет, пусть тому и показывает ....
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САДЫЧОК
1633422784
....Ну и отлично ! Давно пора , дать по зубам Матч Тв !
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OOOVVV.
1633424043
Ой как мягко стелет Okko, жёстко только будет спать. Готовьте денежки на подписку))))
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GINSW
1633426244
Проблема в том что у матча есть канал где можно потписку а вот с окко без интернета не посмотришь . У отца нету интернета но есть кабельное. Так что тут не все так хорошо для определенных людей
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paracetamol
1633427189
Еще Okko какое-то приперлось! Вижу большое желание нововорищей нас раскулачить, хотя и смотреть особенно нечего. Уныла игра в основном.
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portero
1633431633
Это предвыборные обещания, как получат права , так узнаем цену и увидим жадную пасть....
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