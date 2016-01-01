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    РБК: Okko готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ». На «Чемпионате» будут бесплатные трансляции

    Интернет-сервис Okko готов транслировать матчи РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

    По информации РБК со ссылкой на пресс-службу Okko, сервис предлагает транслировать ключевые матчи тура в эфире федеральных каналов. Дополнительно все игры в среднем качестве с интершумом будут доступны для бесплатного просмотра на портале «Чемпионат».

    Подписчики «Okko Спорт» смогут смотреть все матчи в высоком качестве, с несколькими звуковыми дорожками, комментариями от редакции сервиса и возможностью одновременного просмотра нескольких игр. Им будут доступны аналитические передачи и лайв-аналитика.

    Okko намерен предложить конкурентную рыночную стоимость за медиаправа и постоянно инвестировать в продукт.

    «С нетерпением ждем информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола», – сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.

    • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

    Okko и Start могут объединиться в борьбе за права на трансляции РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +211

      kara-mba 1 минуту назад

      Мне без разницы кто будет показывать, лишь бы поменяли серость-комментаторов с Матч ТВ (кроме Генича с Журавелем), тошнит уже от их словоблудия.

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      Рейтинг: +4352

      TOMSON 2 минуты назад

      Матч тоже в своё время многое обещал. По этому поживем увидим, как это все будет реализовано.
      Но если РПЛ уйдёт с Матча канал можно будет смело закрывать.

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      Рейтинг: +12278

      ilichkadr 7 минут назад

      Интернет-сервис Okko ни что иное, как очередная замануха. Футбол возможно и будут показывать бесплатно, но подписку на сервис никто не отменял.

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      Рейтинг: +22831

      slavutiq70 17 минут назад

      Но если так с ключевыми матчами по первому каналу . то я за Всё лучше газпромовского матч тв с купленными коментаторами ,,

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