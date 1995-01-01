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    Кафанов: «Спартак» Карпина хотел купить Рыжикова у «Рубина» за 10 миллионов»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о несостоявшемся переходе Сергея Рыжикова из «Рубина» в «Спартак».

    – Вратари раньше были самыми дешевыми. Дороже всех были нападающие, потом полузащитники-созидатели, далее — хавбеки-разрушители и защитники, а голкиперы не стоили почти ничего.

    В России первым серьезным трансфером вратарей был переход Андрея Чичкина из «Крыльев Советов» в «Ротор» за миллион долларов. По тем временам это были огромные деньги. Потом тоже за немалые деньги состоялся переход Сережи Козко из «Рубина» в «Москву» — и это были первые громкие трансферы вратарей.

    Помню, «Спартак» как раз во времена Валерия Карпина как главного тренера хотел у нас из Казани купить Сергея Рыжикова за 10 миллионов евро, и это были просто сумасшедшие деньги.

    — Как удержали?

    — Глава Татарстана Минтимер Шаймиев сказал: «Дайте ему такую же зарплату, как в «Спартаке». Дали. Больше таких денег за вратарей в России никто никому не предлагал.

    • «Тамбов» – последний клуб Рыжикова.
    • Этим летом экс-вратарь начал тренерскую карьеру. Он работает в казанской «Смене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +652

      Spinorr 1 минуту назад

      Этой "новости" 11 лет! сколько можно!

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      Рейтинг: +25406

      Боцман59rus 1 час назад

      _ ну так вызови его, одним больше, одним меньше...

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      Рейтинг: +7913

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ни один российский игрок не стоит 10 лямов , а уж вратари тем более.
      Только коррупционная составляющая может влиять на цену игрока внутри России.

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