Кафанов: «Спартак» Карпина хотел купить Рыжикова у «Рубина» за 10 миллионов»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о несостоявшемся переходе Сергея Рыжикова из «Рубина» в «Спартак».

– Вратари раньше были самыми дешевыми. Дороже всех были нападающие, потом полузащитники-созидатели, далее — хавбеки-разрушители и защитники, а голкиперы не стоили почти ничего.

В России первым серьезным трансфером вратарей был переход Андрея Чичкина из «Крыльев Советов» в «Ротор» за миллион долларов. По тем временам это были огромные деньги. Потом тоже за немалые деньги состоялся переход Сережи Козко из «Рубина» в «Москву» — и это были первые громкие трансферы вратарей.

Помню, «Спартак» как раз во времена Валерия Карпина как главного тренера хотел у нас из Казани купить Сергея Рыжикова за 10 миллионов евро, и это были просто сумасшедшие деньги.

— Как удержали?

— Глава Татарстана Минтимер Шаймиев сказал: «Дайте ему такую же зарплату, как в «Спартаке». Дали. Больше таких денег за вратарей в России никто никому не предлагал.