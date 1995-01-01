Кафанов: «Спартак» Карпина хотел купить Рыжикова у «Рубина» за 10 миллионов»

Этой "новости" 11 лет! сколько можно!
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о несостоявшемся переходе Сергея Рыжикова из «Рубина» в «Спартак».
– Вратари раньше были самыми дешевыми. Дороже всех были нападающие, потом полузащитники-созидатели, далее — хавбеки-разрушители и защитники, а голкиперы не стоили почти ничего.
В России первым серьезным трансфером вратарей был переход Андрея Чичкина из «Крыльев Советов» в «Ротор» за миллион долларов. По тем временам это были огромные деньги. Потом тоже за немалые деньги состоялся переход Сережи Козко из «Рубина» в «Москву» — и это были первые громкие трансферы вратарей.
Помню, «Спартак» как раз во времена Валерия Карпина как главного тренера хотел у нас из Казани купить Сергея Рыжикова за 10 миллионов евро, и это были просто сумасшедшие деньги.
— Как удержали?
— Глава Татарстана Минтимер Шаймиев сказал: «Дайте ему такую же зарплату, как в «Спартаке». Дали. Больше таких денег за вратарей в России никто никому не предлагал.
- «Тамбов» – последний клуб Рыжикова.
- Этим летом экс-вратарь начал тренерскую карьеру. Он работает в казанской «Смене».