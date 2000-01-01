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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голу Соболева

    «Спартак» в Грозном с минимальным счетом обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ. Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий Александр Соболев.

    На 68-й минуте Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти. Удар отбил вратарь грозненцев Виталий Гудиев.

    «Спартак» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Соболев, 41.

    Незабитый пенальти: Бакаев, 68.

    Ахмат: Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 84), Уткин (Себай, 65), Харин, Полярус (Карапузов, 66), Конате.

    Спартак: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Литвинов (Денисов, 90+5), Бакаев (Игнатов, 87), Промес (Ломовицкий, 77), Соболев.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии116
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    • ...
      Рейтинг: +8431

      playsh 9 минут назад

      В России нет ещё пока команды лучше Спартака.Так держать,парни.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8431

      playsh 15 минут назад

      В таком чепчике да не забить,было бы непростительно.Я бы посоветовал Соболеву продолжать играть в этом чепчике и далее,признав его как талисман.Удачи тебе,Саша.Удачи всем нам,Спартачам.

      4
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      Рейтинг: +4321

      rash1959 29 минут назад

      Выиграли, теперь отдохнуть надо, а впереди Динамо - Лестер - Зенит. Только после успешной этой серии можно будет восхвалять до небес.
      Вперёд, к труду, к победам.

      8
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      Рейтинг: +1937

      R_a_i_n > rash1959 26 минут назад

      ну с Динамо еще может как никак, но дальше... с Литвиновы с Умяровым при всём к ним уважением, такое себе играть

      4
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      ...
      Рейтинг: +22680

      slavutiq70 > rash1959 12 минут назад

      Согласен только после этих игр можно будет оценивать результат работы Руя . даже не столько после Лестера всё таки это пока для нас другой мир . а вот матчи с Динамо и Зенитом покажут на что команда способна в этом сезоне ...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10716

      житель СПб 29 минут назад

      Поздравляю Спартак с победой! Правда, игра была не очень уверенная, нечеткая, и Ахмат был совсем плох, но результат - главное. И был хороший гол Соболева и - шапочка Соболева тоже очень милая! В общем, наводите постепенно порядок в команде.

      5
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      Рейтинг: +1937

      R_a_i_n > житель СПб 25 минут назад

      комментарий адекватного болельщика из Питера. Ждём всяких тарасофок и семеныщей)

      2
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      Рейтинг: +7678

      "supermax" > R_a_i_n 14 минут назад

      Даже как-то странно... Воздух пока чистый

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28418

      VVM1964 > "supermax" 10 минут назад

      Главврач телевизор запретил , а фельдшер вырвал провода )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5182

      Krossmen73 37 минут назад

      Главное сейчас не терять положительный настрой.Вроде бы потихоньку(тьфу!-тьфу!)у КБ начало что-то получаться.Посмотрим что будет дальше.А сейчас спасибо парням за игру и победу!

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22680

      slavutiq70 > Krossmen73 26 минут назад

      А дальше будет Динамо ... вот где рубка должна получится . выиграем догоним .Динамо тоже не захочет уступать .должно получится хорошее дерби ...

      6
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      ...
      Рейтинг: +5182

      Krossmen73 > slavutiq70 23 минуты назад

      В том то и дело что в игре с Динамо будет ясно выходим мы из кризисного состояния или нет.Хочется чтобы это было так.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89947

      zigbert 37 минут назад

      С победой КБ!!! Тяжелая получилась игра. Но другой игры трудно было ожидать. Эх если бы Бакаев забил второй гол с пенальти, было бы проще. А так до последних минут игра держала в напряжении. Все сыграли на своем уровне. Литвинов прибавляет на глазах.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2478

      seth343 37 минут назад

      А где бомжы? В баки суки спрятались.

      7
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      ...
      Рейтинг: +10716

      житель СПб > seth343 31 минуту назад

      В смысле? Зенит сегодня играл лучше, чем Спартак. Так что прятаться - незачем.

      2
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      Рейтинг: +17433

      JTherry > seth343 31 минуту назад

      у бомжей сегодня "день разочарования" - фарм-2 их поимел на баклан-арене...) не уважает вассал суверена...)))))

      6
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      ...
      Рейтинг: +17168

      derrik2000 > seth343 30 минут назад

      А чё им в баки прятаться-то?
      Дежурный результат "с дружественной командой" в целях снятия напряжения вокруг взаимоотношений как хозяев этих клубов, так и самих клубов.
      Мне, по крайней мере, было очень удивительно наблюдать на своём поле ТАКОЙ Зенит.
      Если это, конечно, уже не начало чего-то более печального...

      4
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      Рейтинг: +2478

      seth343 > житель СПб 27 минут назад

      Я не про тебя, а про не адекватов.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +10716

      житель СПб > derrik2000 27 минут назад

      Чего печального? Два хорошо забитых гола Дзюбой, второй - вообще шикарный. Да еще крестовина ворот от него же - разве мало? Это если мы о футболе говорим, а не об околофутбольных делах.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25392

      пьяныйхоровод > seth343 26 минут назад

      Все баки ликующими свиньями заняты . Пируют .

      1
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      ...
      Рейтинг: +17168

      derrik2000 > житель СПб 25 минут назад

      Ну, значит, не повезло.
      Хотя по действиям игрочилок Зенита на поле в сегодняшнем матче такого не скажешь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +28418

      VVM1964 > пьяныйхоровод 24 минуты назад

      Бомжатская мафия все места купила ... (((

      0
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      Рейтинг: +941

      S.K.V. > seth343 23 минуты назад

      Бомжи заняты распределением очков в следующем туре.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3807

      mopecekca > житель СПб 19 минут назад

      Чем лучше?...счетом?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25392

      пьяныйхоровод > житель СПб 4 минуты назад

      Кстати про околофутбол - в г.Грозный в перерыве матча , кадыргвардейцы намяли бока нескольким мясным .

      0
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      Рейтинг: +21414

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      С победой! Как можно было доверить Бакаеву бить пенальти своим, да ещё у себя дома?...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8179

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      А , меня не знаю , почему-Руй порадовал ! Даёт возможность молодым играть ! Кофрие , Айртон , Мозес Хороши ! Правда , смотрел 2 тайм...

      4
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      ...
      Рейтинг: +28418

      VVM1964 > САДЫЧОК 26 минут назад

      А других то НЕТ ((( Да , кстати - Джикия чуть-чуть не опозорился )))

      0
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      Рейтинг: +93

      Спартак Энгельс. 48 минут назад

      Молодцы победили . сейчас важно было одержать несколько побед подряд . тем более победа после тяжёлого выезда в Наполи. видно было что многие подустали не хватало свежести и игроков для ротации нет . какой там для ротации просто на замену то особо выпустить не кого. это результат уже работы руководства ...

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