РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голу Соболева

«Спартак» в Грозном с минимальным счетом обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ. Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий Александр Соболев.
На 68-й минуте Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти. Удар отбил вратарь грозненцев Виталий Гудиев.
«Спартак» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Соболев, 41.
Незабитый пенальти: Бакаев, 68.
Ахмат: Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 84), Уткин (Себай, 65), Харин, Полярус (Карапузов, 66), Конате.
Спартак: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Литвинов (Денисов, 90+5), Бакаев (Игнатов, 87), Промес (Ломовицкий, 77), Соболев.