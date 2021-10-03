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РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голу Соболева

3 октября 2021, 20:57
136

«Спартак» в Грозном с минимальным счетом обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ. Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий Александр Соболев.

На 68-й минуте Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти. Удар отбил вратарь грозненцев Виталий Гудиев.

«Спартак» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Соболев, 41.

Незабитый пенальти: Бакаев, 68.

Ахмат: Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 84), Уткин (Себай, 65), Харин, Полярус (Карапузов, 66), Конате.

Спартак: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Литвинов (Денисов, 90+5), Бакаев (Игнатов, 87), Промес (Ломовицкий, 77), Соболев.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (136)
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slavа0508
1633284776
С Победой !!!Пускай неказистая . тяжёлая . но сейчас главное результат . будут победы придёт и игра ...
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oyabun
1633284957
Сайт регулярно виснет после побед Спартака. Та же картинка была и после победы над Наполи. Странно...
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rash1959
1633285081
Опять Бомбардир тормозит после второй подрд победы Спартака. пусть при таком раскладе побед сайт затухнет навсегда. Всех с трудной, с трудом добытой победой. Тур конечно бомбический. Можно сказать, что лидеры потеряли очки, обидно, что мы пока не в лидерах, но свои очки взяли. Вперёд вдогонку.
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oyabun
1633285143
Спартак сыграл очень слабо, благо что соперник был еще слабее. Особенно запомнился рекорд Ахмата по офсайдам - 11 шт! Не понимаю зачем дали пробивать пенальти Бакаеву, ведь у нас штатный пенальтист Соболев? Тем не меннее с Победой красно-белые! Главное - набранные очки.
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JTherry
1633285224
с очень важной и трудной победой, КБ, теперь и в чемпионате!!! Ахмат не самый легкий соперник, особенно, на своем поле... непонятно почему пенальти бил Бакаев, наверное считает, что лучший игрок, а все кругом плохие... очень понравилось движение от Литвинова, классный матч провел...
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Fusballer
1633285224
Взяли три очка с непростым соперникам. Отлично! Так держать!
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slavа0508
1633285306
Радует что наконец то одержали несколько побед подряд . это важно как и с турнирной точки . так и с моральной . почувствовать уверенность ...а над игрой работы вагон и ещё вагон ..
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VVM1964
1633285403
Всех с 3-ей победой подряд !!! Надеюсь что полоса неудач закончилась . Победа тяжелая , нервная , можно сказать на классе - Спартак был убедительнее , но увы не на много и конечно сказывается ПОЛНОЕ отсутствие скамейки запасных , с учетом того , что даже в основном составе выходят игроки уровня запаса ((( Странное решение исполнять пенальти Бакаеву ( а он хорош ) , но пенальтист Соболев ( хотя и не убедителен , даже при том что забил гол - ой а понтов то было - ну прям как Дзюба )
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slavа0508
1633285750
Отлично что победили в третьем матче подряд . небольшая серия...игра пока конечно не до конца построена . А ВОТ отсутствие скамейки может ещё аукнуться . сэкономил Леонид в межсезонье а теперь и выпустить то не кого ....
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zigbert
1633287208
С победой КБ!!! Тяжелая получилась игра. Но другой игры трудно было ожидать. Эх если бы Бакаев забил второй гол с пенальти, было бы проще. А так до последних минут игра держала в напряжении. Все сыграли на своем уровне. Литвинов прибавляет на глазах.
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