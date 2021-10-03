РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голу Соболева

«Спартак» в Грозном с минимальным счетом обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ. Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий Александр Соболев.

На 68-й минуте Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти. Удар отбил вратарь грозненцев Виталий Гудиев.

«Спартак» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Соболев, 41.

Незабитый пенальти: Бакаев, 68.

Ахмат: Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 84), Уткин (Себай, 65), Харин, Полярус (Карапузов, 66), Конате.

Спартак: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Литвинов (Денисов, 90+5), Бакаев (Игнатов, 87), Промес (Ломовицкий, 77), Соболев.

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