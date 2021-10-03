Тухель: «Хаверц и Зиеш не в лучших кондициях. Они растеряли уверенность в своих силах»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поговорил о форме своих игроков – Кая Хаверца и Хакима Зиеша. Они утратили уверенность.

«Мы всегда делаем все необходимое, чтобы поддерживать игроков в наилучшей форме, но в какой-то момент, после множества упущенных шансов, мы должны признать, что Кай и Хаким находятся не в лучших кондициях. Возможно, в этом даже нет их вины, но сейчас им необходимо работать и сражаться за место в составе.

В определенный период после предсезонной подготовки они оказывали решающее влияние на игру команды, но после этого они немного растеряли уверенность в своих силах. Мы не прекратим работать над их формой, но это нормальный процесс. В этом нет серьезных проблем, но, поскольку наша основная задача состоит в том, чтобы побеждать, мы не можем не учитывать то, в каком состоянии находятся игроки», – сказал Тухель.