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    Тухель: «Хаверц и Зиеш не в лучших кондициях. Они растеряли уверенность в своих силах»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поговорил о форме своих игроков – Кая Хаверца и Хакима Зиеша. Они утратили уверенность.

    «Мы всегда делаем все необходимое, чтобы поддерживать игроков в наилучшей форме, но в какой-то момент, после множества упущенных шансов, мы должны признать, что Кай и Хаким находятся не в лучших кондициях. Возможно, в этом даже нет их вины, но сейчас им необходимо работать и сражаться за место в составе.

    В определенный период после предсезонной подготовки они оказывали решающее влияние на игру команды, но после этого они немного растеряли уверенность в своих силах. Мы не прекратим работать над их формой, но это нормальный процесс. В этом нет серьезных проблем, но, поскольку наша основная задача состоит в том, чтобы побеждать, мы не можем не учитывать то, в каком состоянии находятся игроки», – сказал Тухель.

    • Накануне «Челси» обыграл в АПЛ «Саутгемптон» (3:1).
    • У Хаверца в сезоне АПЛ 6 матчей и гол.
    • Зиеш в сезоне АПЛ провел 2 встречи.

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    Источник: официальный сайт «Челси»

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