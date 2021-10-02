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    «Это было не для Кумана». Суарес после гола «Барселоне» изобразил телефон

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес объяснил, что означал его жест после гола «Барселоне» в матче восьмого тура Примеры (2:0). Уругваец изобразил телефон.

    «Это сообщение людям, что у меня не изменился номер телефона. Это было не для Рональда Кумана.

    Это шутка, о которой я заранее договорился со своими детьми», – сказал Суарес.

    • В прошлом году Куман по телефону сообщил Суаресу, что он должен уйти из «Барселоны».
    • Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год.
    • Уругваец забил в Примере всем командам, против которых играл.

    Фото: твиттер Goal.

    Суарес: «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле. Я плакал из-за такого неуважения»

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    Источник: Marca

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