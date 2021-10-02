РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» впервые в истории обошлись без голов

«Краснодар» продлил серию без поражений до семи матчей. В десятом туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с ЦСКА.

Впервые в истории в очном матче этих команд нет голов.

Тренерский штаб «Краснодара» ранее работал в ЦСКА.

Россия. РПЛ. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Эджуке, Чалов (Яковлев, 57), Заболотный.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Кайо, Крыховяк, Сперцян, Классон, Вильена, Кабелла, Кордоба.

Предупреждения: Обляков, 26; Яковлев, 76 – Рамирес, 60; Вилена, 82.

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