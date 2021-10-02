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РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» впервые в истории обошлись без голов

2 октября 2021, 20:53
121

«Краснодар» продлил серию без поражений до семи матчей. В десятом туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с ЦСКА.

Впервые в истории в очном матче этих команд нет голов.

Тренерский штаб «Краснодара» ранее работал в ЦСКА.

Россия. РПЛ. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Эджуке, Чалов (Яковлев, 57), Заболотный.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Кайо, Крыховяк, Сперцян, Классон, Вильена, Кабелла, Кордоба.

Предупреждения: Обляков, 26; Яковлев, 76 – Рамирес, 60; Вилена, 82.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
Комментарии (121)
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Sky Spartak
1633198113
Москалёва УДАЛИТЬ из футбола...если такие пенки не ставить !!!! И ВАР такой же...я бы в суд ещё подал на месте Краснодара !!!!
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belarus-gomel
1633198127
чистый пеналь не поставили на 92 минуте!!! ужас!!! минимум 5 арбитров нужно дисквалифицировать в РПЛ за последние 2 тура
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slavа0508
1633198375
Ну а что вы хотели ???ВАР работает в пользу своих хозяев Газпром-команде выгодна была ничья в этом матче ...
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edw7777
1633198504
Нет, ребята, так нельзя. Я хоть и за ЦСКА, но признаю, что пенальти был 100%. Не нужна армейцам такая "помощь". Москва покупает все!
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insider_retro
1633198564
Голов не случилось, хотя штангами побаловали. Игра понравилась, Кордоба хорош, а пенальти на Дивееве был. Но, что случилось - то случилось.
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Муруал
1633199368
Игра была интересной, напряжённой и равной. Победа одной из команд из-за пенальти в конце игры не вытекала из логики матча. Но!!! Есть же правила!!! Москалёв, помогая москвичам, испортил впечатление от матча.
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Серёга Краснодарский
1633199468
Счёт в пользу конкурентов. Бандиты со свистком делают свое дело. Противно смотреть. Вперёд быки. Вперёд кони.
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САДЫЧОК
1633199508
Отличный матч ! Обе команды на скоростях , играли прекрасно ! Лучший- Энджуки Слабо играл только Мухин ! Судьи на ВАР -преступники !
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PAREVG.
1633199932
Игра ничейная, но, арбитры, за последние 5 минут, не поставили 2 пенальти в ворота ЦСКА. если их пожизненно не отстранят от футбола, значит "ЭТО" кому-то нужно. И здесь многим понятно кому...
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Кузьмич на трибуне
1633200443
Ни за кого не болел, понимаю, что очки нужны и быкам и коням. Понимаю, что пенальти в конце игры вызовет много споров. Но спорить особо не о чем. Похоже ждали не решение ВАР, а звонок Гинера. Если так тоже можно играть рукой, то как тогда нельзя? Если игрок обняв мяч рукой проносит его полметра себе на ход , то почему это допустимо правилами? А если бы такой момент был в штрафной Краснодара, и Кайо или Сорокин такое сотворил? мои соболезнования болельщикам Краснодара, судейской бригаде красная карточка на 2 года.
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