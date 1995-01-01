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    РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» впервые в истории обошлись без голов

    «Краснодар» продлил серию без поражений до семи матчей. В десятом туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с ЦСКА.

    Впервые в истории в очном матче этих команд нет голов.

    Тренерский штаб «Краснодара» ранее работал в ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 0:0

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Эджуке, Чалов (Яковлев, 57), Заболотный.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Кайо, Крыховяк, Сперцян, Классон, Вильена, Кабелла, Кордоба.

    Предупреждения: Обляков, 26; Яковлев, 76 – Рамирес, 60; Вилена, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии112
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      Рейтинг: +2669

      Derzkiy1 11 минут назад

      Обидно за ЦСКА, стал средником…

      1
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      Рейтинг: +89907

      zigbert 17 минут назад

      В первом тайме небольшое преимущество было у ЦСКА. Второй тайм был явно за Краснодаром. У Краснодара хороший матч провел Сафонов, несколько раз спас свои ворота. Ничья пожалуй более справедлива по игре. Правда есть вопросы к арбитру по поводу пенальти в конце матча. Игрокам Краснодара надо работать над ударами по воротам. Слишком уж мал процент их попадания в створ.

      5
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      Рейтинг: +669

      mama1991 32 минуты назад

      этому бы свистелу, кокорина с мамем судить... все бы у хлопцав было хорошо!

      1
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      Рейтинг: +669

      mama1991 32 минуты назад

      чефир в уефа нелепый дурак... все же очень просто, но они такой регламент для вар сварганили, ногу сломать... и крайних не найти...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3077

      Кузьмич на трибуне 38 минут назад

      Ни за кого не болел, понимаю, что очки нужны и быкам и коням. Понимаю, что пенальти в конце игры вызовет много споров. Но спорить особо не о чем. Похоже ждали не решение ВАР, а звонок Гинера. Если так тоже можно играть рукой, то как тогда нельзя? Если игрок обняв мяч рукой проносит его полметра себе на ход , то почему это допустимо правилами? А если бы такой момент был в штрафной Краснодара, и Кайо или Сорокин такое сотворил?
      мои соболезнования болельщикам Краснодара, судейской бригаде красная карточка на 2 года.

      8
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      Рейтинг: +83

      budget1 > Кузьмич на трибуне 19 минут назад

      времена когда гинер все купил давно прошли сейчас в команде нет семьи

      0
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      ...
      Рейтинг: +17364

      JTherry > Кузьмич на трибуне 16 минут назад

      все гораздо проще - на ВАР был "большой спец" по такого рода вопросам Казарцев...)

      0
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      Рейтинг: +9079

      alp 42 минуты назад

      и даже после этого спамеры будут блеять о судействе в сторону Питера?

      0
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      ...
      Рейтинг: +28321

      VVM1964 > alp 40 минут назад

      Конечно - результат в пользу Зенита ))) или будешь отрицать ??? !!!

      7
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      Рейтинг: +52599

      portero 44 минуты назад

      Лучше бы 2:2 сыграли, мазилы Бычки , ну и Сафонов выручил сегодня...

      4
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      Рейтинг: +3355

      PAREVG. 47 минут назад

      Игра ничейная, но, арбитры, за последние 5 минут, не поставили 2 пенальти в ворота ЦСКА. если их пожизненно не отстранят от футбола, значит "ЭТО" кому-то нужно.
      И здесь многим понятно кому...

      13
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      Рейтинг: +926

      S.K.V. > PAREVG. 41 минуту назад

      С судейством согласен.Но не понял кому это нужно?

      0
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      Рейтинг: +3355

      PAREVG. > S.K.V. 24 минуты назад

      Под кем РФС, судейский корпус и ВАР??? Кто хозяин "священного" Зенита???
      А завтра еще и спектакль будет, в котором все и так известно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +926

      S.K.V. > PAREVG. 13 минут назад

      Если так рассуждать то любой результат выгоден Зениту.И при всем уважении к ЦСКА и Краснодару врят ли конкуренты Зениту в этом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +52599

      portero > S.K.V. 3 минуты назад

      Это модная московская отмазка, в игре с ними судят в пользу их и они утверждают что это Зенит им помогает, МАСКВА хорош ВРАТЬ всегда судили в вашу пользу, не считайте всех идиотами.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +641

      Докторо123 50 минут назад

      Игра - СУПЕР ! Команды -СУПЕР ! судьишка -- ПОЗОР !

      10
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      Рейтинг: +8170

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Отличный матч ! Обе команды на скоростях , играли прекрасно ! Лучший- Энджуки Слабо играл только Мухин ! Судьи на ВАР -преступники !

      14
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      ...
      Рейтинг: +28321

      VVM1964 > САДЫЧОК 39 минут назад

      " Слабо играл Мухин " ... И Джикия ! )))

      2
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