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    Тарханов: «Когда «Спартак» проигрывает – команду все гнобят, как только выиграет – возносят»

    Бывший тренер сборной России и «Спартака» Александр Тарханов высказался о победе столичного клуба над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Спартаку, все-таки, очень помогло удаление игрока «Наполи». Команда играла продолжительный отрезок времени в большинстве. «Наполи» отошел в оборону, а «Спартак» наоборот начал перемещаться больше в атаку. Было большое преимущество.

    Доказал ли Витория свою состоятельность? Когда «Спартак» проигрывает – команду все гнобят, как только выиграет – возносят. Нужно спокойнее отнестись к этой победе.

    Победа над «Наполи» еще не говорит о том, что «Спартак» восстановился, а тренер хорошо сработал. Да, игру провели хорошо, молодцы. Пусть двигаются дальше. Когда будет виден прогресс, тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас пока рано», – сказал Тарханов.

    • «Спартак» одержал волевую победу.
    • Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
    • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11843

      Hektor 84 34 минуты назад

      Вы же сами и возносите вместе с журналюшками

      0
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      Рейтинг: +655

      Блямба 1 час назад

      Фёдорович даже бросил амбулаторное лечение..
      Событие,конечно ,потрясло всю страну.
      Кстати...,мало иронии..Правда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +636

      Roma56 1 час назад

      Не совсем корректное высказывание!
      Когда Спартак проигрывает - гнобят лёню, когда Спартак выигрывает - команду возносят, а лёню все равно гнобят!

      0
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      Рейтинг: +29642

      oyabun 2 часа назад

      Правильно говорит Тарханов. Класс в стабильности. Вот когда как Наполи будут выигрывать по 6 матчей подряд, тогда и можно будет давать положительную оценку тренеру и игрокам.

      0
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      Рейтинг: +52501

      portero 2 часа назад

      Ну не все, а конкретные люди имеющие доступ к СМИ...

      1
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      Рейтинг: +2997

      AZ 2 часа назад

      единстенный нормальный результат, под руководством Витории - победа над Наполи... Возносить команду щас - смысла нет никакого

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      Рейтинг: +52501

      portero > AZ 2 часа назад

      И то чуть в концовке не упустили, этот приличный результат.

      1
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      Рейтинг: +108

      Спартач80 > AZ 2 часа назад

      Вали обсуждать своё нидерладское недоразумение...

      0
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      Рейтинг: +2997

      AZ > Спартач80 2 часа назад

      о, 40-летний пациент психиатрической клиники, тут как тут... Таблетки выпил?

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      Рейтинг: +2997

      AZ > portero 2 часа назад

      Я впринципе не удивился бы :)

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      Рейтинг: +108

      Спартач80 > AZ 2 часа назад

      Нет конечно,всё что тебе прописали,стоит у тебя на тумбочке,не пытайся свалить свои проблемы,на других...

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      Рейтинг: +2997

      AZ > Спартач80 2 часа назад

      Ладно, я смотрю ты с утра от победы над Наполи еще похмеляешься... Интересная ты фанатка конечно... Улыбает, что на сайте есть такая орущая и недовольная всеми бабка, как ты, которая только своими психами настроение поднимает))

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