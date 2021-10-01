Тарханов: «Когда «Спартак» проигрывает – команду все гнобят, как только выиграет – возносят»

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Александр Тарханов высказался о победе столичного клуба над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Спартаку, все-таки, очень помогло удаление игрока «Наполи». Команда играла продолжительный отрезок времени в большинстве. «Наполи» отошел в оборону, а «Спартак» наоборот начал перемещаться больше в атаку. Было большое преимущество.

Доказал ли Витория свою состоятельность? Когда «Спартак» проигрывает – команду все гнобят, как только выиграет – возносят. Нужно спокойнее отнестись к этой победе.

Победа над «Наполи» еще не говорит о том, что «Спартак» восстановился, а тренер хорошо сработал. Да, игру провели хорошо, молодцы. Пусть двигаются дальше. Когда будет виден прогресс, тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас пока рано», – сказал Тарханов.