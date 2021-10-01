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  • Тарханов: «Когда «Спартак» проигрывает – команду все гнобят, как только выиграет – возносят»

Тарханов: «Когда «Спартак» проигрывает – команду все гнобят, как только выиграет – возносят»

1 октября 2021, 12:30
18

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Александр Тарханов высказался о победе столичного клуба над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Спартаку, все-таки, очень помогло удаление игрока «Наполи». Команда играла продолжительный отрезок времени в большинстве. «Наполи» отошел в оборону, а «Спартак» наоборот начал перемещаться больше в атаку. Было большое преимущество.

Доказал ли Витория свою состоятельность? Когда «Спартак» проигрывает – команду все гнобят, как только выиграет – возносят. Нужно спокойнее отнестись к этой победе.

Победа над «Наполи» еще не говорит о том, что «Спартак» восстановился, а тренер хорошо сработал. Да, игру провели хорошо, молодцы. Пусть двигаются дальше. Когда будет виден прогресс, тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас пока рано», – сказал Тарханов.

  • «Спартак» одержал волевую победу.
  • Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
  • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Тарханов Александр
Комментарии (18)
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AZ
1633080985
единстенный нормальный результат, под руководством Витории - победа над Наполи... Возносить команду щас - смысла нет никакого
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portero
1633081039
Ну не все, а конкретные люди имеющие доступ к СМИ...
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oyabun
1633081333
Правильно говорит Тарханов. Класс в стабильности. Вот когда как Наполи будут выигрывать по 6 матчей подряд, тогда и можно будет давать положительную оценку тренеру и игрокам.
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Roma56
1633081964
Не совсем корректное высказывание! Когда Спартак проигрывает - гнобят лёню, когда Спартак выигрывает - команду возносят, а лёню все равно гнобят!
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Блямба
1633085244
Фёдорович даже бросил амбулаторное лечение.. Событие,конечно ,потрясло всю страну. Кстати...,мало иронии..Правда.
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Hektor 84
1633086836
Вы же сами и возносите вместе с журналюшками
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Plyash
1633092039
Ларчик просто открывается - у Спартака нет безразличных фанатов.Абсолютное большинство его любят,остальные его за это ненавидят.А безразличных к нему фанов,как у большинства команд,у Спартака просто нет.Возражения и апелляция не принимаются.Не спроста Спартак называют народной командой.
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Play
1633098239
А с кем иначе?
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Sky Spartak
1633117234
Так и есть...но это Спартак !!!! ) Такова судьба любого тренера !!!!
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sochi-2013
1633152189
Было бы очень странно, если делать наоборот! А игра на договорняк похожа. (ШУТКА)
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