Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Карпов: дочерняя компания «Газпрома» стала спонсором «Нижнего Новгорода». Клубу выделят более 200 миллионов рублей

Журналист Карпов: дочерняя компания «Газпрома» стала спонсором «Нижнего Новгорода». Клубу выделят более 200 миллионов рублей

30 сентября 2021, 17:09
24

У «Нижнего Новгорода» появился новый спонсор.

По информации журналиста Ивана Карпова, спонсором клуба стала компания «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Официально о заключении сделки будет объявлено в ближайшее время.

Объем финансирования «Нижнего Новгорода» составит более 200 миллионов рублей.

  • «Нижний Новгород» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» – дочерняя компания «Газпрома».
  • «Газпром» владеет контрольным пакетом акций «Зенита».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1633011164
Очень много становится Газпрома в нашем футболе .....
Ответить
JTherry
1633011273
фарм-3 на старт, газпрём все купил...!
Ответить
NewLife
1633013363
Радужные смогут даже другим клубам теперь очки предлагать со скидкой))
Ответить
SMITHI
1633013631
Ахаза. БомжПроект в действии!!! Позор! Глотайте немытые! Вы клуб пдрсов!!!
Ответить
Skull_Boy
1633013649
Е_6ать открыл Америку и эт о было еще известно еще летом, как ЦАРЬ сказал найти спонсора НН
Ответить
slavа0508
1633015337
Зенит . ВАР . Прядкин . Матч Тв . и теперь ещё НН и всё это Газпром ...да совесть то имейте господа . в любой другой стране такое просто изначально невозможно ...
Ответить
Юрэс
1633015936
Опять футбалёрам! !?!?!?!?!?!? А ааа почему не УЧИТЕЛЯМ и ТП ?????? ПОЧЕМУ.....ПОЧЕМУ???????? Я УЖЕ НЕНАВИЖУ футбол
Ответить
владимир миронов
1633016071
Считать чемпионат России по футболу чемпионатом газпрома.
Ответить
Hektor 84
1633018309
Еще один фарм
Ответить
GoLenaStop
1633019040
... после морозной зимы 2022 года спонсором ведущих клубов Европы, неожиданно для всех, стала дочерняя компания одного из весьма перспективных предприятий России - компания "Газпром Трах ЕUРора" . В свою очередь, её представители ведут переговоры о создании своей внучатой компании "Газпром Трахгаз - Е.Б. и Британию"... Хи...
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
3
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
13
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
3
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
12
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+