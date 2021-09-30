Журналист Карпов: дочерняя компания «Газпрома» стала спонсором «Нижнего Новгорода». Клубу выделят более 200 миллионов рублей

У «Нижнего Новгорода» появился новый спонсор.

По информации журналиста Ивана Карпова, спонсором клуба стала компания «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Официально о заключении сделки будет объявлено в ближайшее время.

Объем финансирования «Нижнего Новгорода» составит более 200 миллионов рублей.