Журналист Карпов: дочерняя компания «Газпрома» стала спонсором «Нижнего Новгорода». Клубу выделят более 200 миллионов рублей

У «Нижнего Новгорода» появился новый спонсор.
По информации журналиста Ивана Карпова, спонсором клуба стала компания «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Официально о заключении сделки будет объявлено в ближайшее время.
Объем финансирования «Нижнего Новгорода» составит более 200 миллионов рублей.
- «Нижний Новгород» идет на 10-м месте в РПЛ.
- «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» – дочерняя компания «Газпрома».
- «Газпром» владеет контрольным пакетом акций «Зенита».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова