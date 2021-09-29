«Локомотив» – о Тедеско: «Уже не удивляемся, что «информация» появляется накануне важных матчей»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала информацию Metaratings о том, что столичный клуб рассматривает экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в качестве возможной замены Марко Николичу.

«В футбольном клубе «Локомотив» уже не удивляются, что накануне важных матчей появляются все более невероятные сообщения, которые «информацией» можно назвать только в кавычках.

Никакой реакции внутри коллектива на такие сообщения нет, их уже просто не замечают. Отчасти даже наоборот, это только помогает теснее сплотить команду.

Сейчас «Локомотив» находится в Риме, подготовка к встрече с «Лацио» идет по заранее запланированному графику, все настроены дать бой и выложиться на сто процентов, чтобы добиться завтра положительного результата», – сообщили в пресс-службе клуба.