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    «Локомотив» – о Тедеско: «Уже не удивляемся, что «информация» появляется накануне важных матчей»

    Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала информацию Metaratings о том, что столичный клуб рассматривает экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в качестве возможной замены Марко Николичу.

    «В футбольном клубе «Локомотив» уже не удивляются, что накануне важных матчей появляются все более невероятные сообщения, которые «информацией» можно назвать только в кавычках.

    Никакой реакции внутри коллектива на такие сообщения нет, их уже просто не замечают. Отчасти даже наоборот, это только помогает теснее сплотить команду.

    Сейчас «Локомотив» находится в Риме, подготовка к встрече с «Лацио» идет по заранее запланированному графику, все настроены дать бой и выложиться на сто процентов, чтобы добиться завтра положительного результата», – сообщили в пресс-службе клуба.

    • Николич выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов.
    • То же самое Тедеско делал со «Спартаком».
    • Немец с лета без работы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +940

      fhnv 1 час назад

      Служба безопасности значит плохо у вас работает ,если такие слухи везде у вас

      0
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      Рейтинг: +377

      gunstilzit > fhnv 54 минуты назад

      А причём здесь СБ клуба?
      Любой журналюга болеющий за другой клуб может вбросить бред.
      Отстреливать их СБ должна?

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