Metaratings: Тедеско – претендент на замену Николичу в «Локомотиве»

Как то бредово звучит. Тедеско уходил из Спартака, чтобы прийти в Локо?
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в РПЛ. В качестве потенциальной замены Марко Николичу немца рассматривает «Локомотив».
У сербского тренера есть разногласия с руководством «Локомотива», поэтому глава спортивного департамента Ральф Рангник рассматривает кандидатуру Тедеско. Немец заинтересован в работе в «Локомотиве».
- Николич выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов.
- То же самое Тедеско делал со «Спартаком».
- Немец с лета без работы.