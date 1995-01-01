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    Metaratings: Тедеско – претендент на замену Николичу в «Локомотиве»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в РПЛ. В качестве потенциальной замены Марко Николичу немца рассматривает «Локомотив».

    У сербского тренера есть разногласия с руководством «Локомотива», поэтому глава спортивного департамента Ральф Рангник рассматривает кандидатуру Тедеско. Немец заинтересован в работе в «Локомотиве».

    • Николич выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов.
    • То же самое Тедеско делал со «Спартаком».
    • Немец с лета без работы.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29510

      oyabun 2 минуты назад

      Как то бредово звучит. Тедеско уходил из Спартака, чтобы прийти в Локо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10331

      NewLife 7 минут назад

      Шлюхи распространяют слухи.

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