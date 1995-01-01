Metaratings: Тедеско – претендент на замену Николичу в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в РПЛ. В качестве потенциальной замены Марко Николичу немца рассматривает «Локомотив».

У сербского тренера есть разногласия с руководством «Локомотива», поэтому глава спортивного департамента Ральф Рангник рассматривает кандидатуру Тедеско. Немец заинтересован в работе в «Локомотиве».