Месси, Неймар и Мбаппе сделали совместное фото после победы над «Манчестер Сити»

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме совместное фото с одноклубниками Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

Футболисты сфотографировались в раздевалке после победы над «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» впервые в истории одержал победу над «Манчестер Сити».

Месси забил дебютный мяч за «ПСЖ».

Аргентинец забил 7 голов в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.