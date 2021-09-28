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    Барриос – о матчах с «Ювентусом»: «Сказал Куадрадо, что ему крепко достанется»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матчей с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    — Когда ездили в сборную, обсуждали с Хуаном Куадрадо, играющим в «Ювентусе», предстоящую встречу на поле?

    — Да, поболтали немного, я сказал, что ему крепко достанется, что со мной его футбольные штучки, о которых все знают, не пройдут!

    Посмотрим, надеюсь, мы подойдем к играм с ними в хороших кондициях и покажем отличный футбол.

    • Завтра, 29 сентября, «Зенит» встретится с «Мальме» в Санкт-Петербурге.
    • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
    • Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    28.09.2021 22:18
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