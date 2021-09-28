Барриос – о матчах с «Ювентусом»: «Сказал Куадрадо, что ему крепко достанется»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матчей с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

— Когда ездили в сборную, обсуждали с Хуаном Куадрадо, играющим в «Ювентусе», предстоящую встречу на поле?

— Да, поболтали немного, я сказал, что ему крепко достанется, что со мной его футбольные штучки, о которых все знают, не пройдут!

Посмотрим, надеюсь, мы подойдем к играм с ними в хороших кондициях и покажем отличный футбол.

Завтра, 29 сентября, «Зенит» встретится с «Мальме» в Санкт-Петербурге.

Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.

Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Барриос: «Цель «Зенита» – выход в плей-офф ЛЧ. Все в наших руках»