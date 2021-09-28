Барриос: «Цель «Зенита» – выход в плей-офф ЛЧ. Все в наших руках»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о целях петербургского клуба в Лиге чемпионов в преддверии матча с «Мальме».

— Наш разговор приурочен к матчу с «Мальмe», с которым, по мнению большинства экспертов, «Зенит» разыграет путевку в Лигу Европы. Способен ли «Зенит» составить конкуренцию не только шведам, но и «Челси» с «Ювентусом»?

— Честно говоря, никогда не придавал значения мнению экспертов, которые далеки от клуба. Важнее всего то, насколько слаженно мы действуем в каждом матче как команда.

Игра с «Челси» показала это — да, мы уступили, да, хозяева много владели мячом, но, по моим ощущениям, результат очень удивил всех, кто ждал нашего разгрома на «Стэмфорд Бридж». И это лишь доказывает, что, кто бы ни был нашим соперником, необходимо сохранять менталитет победителя, потому что на поле выходят 11 против 11 и всe решают концентрация и желание.

Мы прекрасно знаем, какие сильные и качественные команды в нашей группе, знаем, что каждый матч будет сложным, нужно быть готовыми показать всe, на что мы способны.

Будем стремиться набирать максимум очков дома и бороться за них на выезде, чтобы приблизиться к нашей цели — выходу в плей-офф. У нас отличная команда, всe в наших руках.