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    Барриос: «Цель «Зенита» – выход в плей-офф ЛЧ. Все в наших руках»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о целях петербургского клуба в Лиге чемпионов в преддверии матча с «Мальме».

    — Наш разговор приурочен к матчу с «Мальмe», с которым, по мнению большинства экспертов, «Зенит» разыграет путевку в Лигу Европы. Способен ли «Зенит» составить конкуренцию не только шведам, но и «Челси» с «Ювентусом»?

    — Честно говоря, никогда не придавал значения мнению экспертов, которые далеки от клуба. Важнее всего то, насколько слаженно мы действуем в каждом матче как команда.

    Игра с «Челси» показала это — да, мы уступили, да, хозяева много владели мячом, но, по моим ощущениям, результат очень удивил всех, кто ждал нашего разгрома на «Стэмфорд Бридж». И это лишь доказывает, что, кто бы ни был нашим соперником, необходимо сохранять менталитет победителя, потому что на поле выходят 11 против 11 и всe решают концентрация и желание.

    Мы прекрасно знаем, какие сильные и качественные команды в нашей группе, знаем, что каждый матч будет сложным, нужно быть готовыми показать всe, на что мы способны.

    Будем стремиться набирать максимум очков дома и бороться за них на выезде, чтобы приблизиться к нашей цели — выходу в плей-офф. У нас отличная команда, всe в наших руках.

    • Матч «Зенит» – «Мальме» пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.
    • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
    • Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5556

      mamba9090909 59 минут назад

      Выход в плей-офф ЛЧ, это конечно заманчиво, но реальнее выход в плей-офф ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +9740

      Cleaner 1 час назад

      Уржацца! Зениту бы третье место в группе зацепить. Уже тогда можно будет сказать, что команда добилась НЕВЕРОЯТНОГО успеха в Еврокубках! Но не верится даже в такой сценарий...

      1
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      Рейтинг: +5556

      mamba9090909 > Cleaner 58 минут назад

      Не надо так ржацца, а то можешь усацца.

      0
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      Рейтинг: +9740

      Cleaner > mamba9090909 54 минуты назад

      Для второго есть Спартак!..)

      0
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      Рейтинг: +1231

      vmonomah17 2 часа назад

      Если бы судили российские судьи, а так только 3е место в группе будет чудом для вас.
      Вся надежда на титульного спонсора лч газпром. Когда то газпром уже помогал с баварией))

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      Рейтинг: -128

      Аден 2 часа назад

      что в руках бЗденита, ха-ха, спроси у дЗюбла. ха-ха

      0
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      Рейтинг: +3237

      Axe111 2 часа назад

      )))

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