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    Семак: «К матчу с «Мальме» готовятся все за исключением Оздоева и Караваева»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

    — Кто точно пропустит встречу? Готов ли выйти в основе Азмун?

    — Готовятся к игре все за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто может помочь команде.

    — В каком состоянии Ловрен?

    — Он готовится к игре, пропустил много. Посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.

    • «Зенит» сыграет с «Мальме» завтра, 28 сентября.
    • Начало встречи – в 19:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10266

      Литейный4 15 минут назад

      Зенит выиграет. А стыдно за свиней. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +93

      БОМЖАРНИК 33 минуты назад

      А Мальме пробьет днище хоть с ними хоть нет!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      jek718875 2 часа назад

      Главное,что А.ДЗЮБА сыграет,падает на газон,как после автоматной очереди

      1
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      Рейтинг: +8145

      playsh > jek718875 2 часа назад

      ...продолжение где,интересно ведь?

      0
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      Рейтинг: +93

      БОМЖАРНИК > playsh 32 минуты назад

      Продолжение завтра Мальме сделает.

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