Семак: «К матчу с «Мальме» готовятся все за исключением Оздоева и Караваева»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».
— Кто точно пропустит встречу? Готов ли выйти в основе Азмун?
— Готовятся к игре все за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто может помочь команде.
— В каком состоянии Ловрен?
— Он готовится к игре, пропустил много. Посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.
- «Зенит» сыграет с «Мальме» завтра, 28 сентября.
- Начало встречи – в 19:45 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»