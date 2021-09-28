«Крылья Советов» попросили ЭСК разобрать судейство в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщал, что самарский клуб попросил ЭСК РФС оценить работу судей в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Мы обратились в ЭСК РФС по четырeм эпизодам в матче с «Зенитом». Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артeм забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова и игра рукой Барриоса.

Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Также, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду», – сказал Корниленко.

«Крылья Советов» идут на 11-м месте в РПЛ.

В следующем туре самарцы сыграют с «Динамо».

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