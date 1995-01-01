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    «Крылья Советов» попросили ЭСК разобрать судейство в матче с «Зенитом»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщал, что самарский клуб попросил ЭСК РФС оценить работу судей в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    «Мы обратились в ЭСК РФС по четырeм эпизодам в матче с «Зенитом». Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артeм забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова и игра рукой Барриоса.

    Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Также, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду», – сказал Корниленко.

    • «Крылья Советов» идут на 11-м месте в РПЛ.
    • В следующем туре самарцы сыграют с «Динамо».

    Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +521

      Янвapь 69 14 минут назад

      Бесполезно, там рука руку моет. Бомжевик со своей сворой петрушек со свистками неподсуден

      1
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      Рейтинг: +29503

      oyabun 38 минут назад

      Насчет фола в нападении Дзюбы, согласен с самарцами. У нас судьи очень любят закрывать глаза на "шалости" главного бомбардира всея Руси в чужой штрафной. В международных встречах такое не прокатывает. А то что он руками и своей тушкой просто задавил Чернова на повторах было очень хорошо видно. Но что толку в этих обращениях?

      3
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      Рейтинг: +632

      GammiD > oyabun 28 минут назад

      Дурно пахнущее чемпионство бомжевика))) четвертое к ряду. Если судей не качать они вообще страх потеряют, как тот же чмырь вилков.

      2
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      Рейтинг: +521

      Янвapь 69 > GammiD 20 минут назад

      Вилок тот в последнее время вообще страх потерял и перестал делиться с "уважаемыми людьми"

      1
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