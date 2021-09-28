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  • «Крылья Советов» попросили ЭСК разобрать судейство в матче с «Зенитом»

«Крылья Советов» попросили ЭСК разобрать судейство в матче с «Зенитом»

28 сентября 2021, 10:16
36

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщал, что самарский клуб попросил ЭСК РФС оценить работу судей в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Мы обратились в ЭСК РФС по четырeм эпизодам в матче с «Зенитом». Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артeм забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова и игра рукой Барриоса.

Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Также, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду», – сказал Корниленко.

  • «Крылья Советов» идут на 11-м месте в РПЛ.
  • В следующем туре самарцы сыграют с «Динамо».

Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
Комментарии (36)
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oyabun
1632814005
Насчет фола в нападении Дзюбы, согласен с самарцами. У нас судьи очень любят закрывать глаза на "шалости" главного бомбардира всея Руси в чужой штрафной. В международных встречах такое не прокатывает. А то что он руками и своей тушкой просто задавил Чернова на повторах было очень хорошо видно. Но что толку в этих обращениях?
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neveldomha
1632817976
Даже не знаю, что посоветовать самарцам. Может заняться балетом? Там вместо жестких единоборств сплошные па и фуэтэ. То что касается руки Барриоса, то она была. Желтая однозначно. Насчет пенальти... судья был рядом. Он расценил так. Дзюба сыграл красиво, а вот защитник явно лоханулся. Нечего было в такой ситуации ластами загребать.
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ilichkadr
1632818249
И что дадут самарскому клубу подобные разборки? Не понимаю............. Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет.
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alefreddy
1632818776
С Газпромом решили потягаться
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jek718875
1632819468
МОЛОДЦЫ! правильно мы все за честный футбол, наказать А.ДЗЮБУ за симуляцию
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33!
1632819662
Правильно, без внимания такие вещи оставлять нельзя. Судья должен быть наказан
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alp
1632819959
лучше бы играли лучше. тогда не пришлось бы судей приплетать... а то взяли моду от кб. еще с чемпа пригрозите снятся
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Давид59
1632822649
Не знаю как другие моменты, но Дзюба забивал чисто. Чернов сам пытался повиснуть на Дзюбе. Он на мяч вообще не смотрел. Свою роль сыграла разница в весе.
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portero
1632825180
ВАР тоже слеповатый, по моментам, к ВАРу вопросы...
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NewLife
1632825939
Как радужным удается добиваться такого позорного судейства ?
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