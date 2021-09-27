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  • Хашиг: «Краснодар» обратится в ЭСК. Панин установил рекорд, не показав игрокам «Сочи» шесть желтых карточек!»

Хашиг: «Краснодар» обратится в ЭСК. Панин установил рекорд, не показав игрокам «Сочи» шесть желтых карточек!»

27 сентября 2021, 16:54
21

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слова гендиректора «Сочи» Дмитрий Рубашко в его адрес.

Напомним, представитель сочинского клуба назвал «истеричным» поведение Хашига, раскритиковавшего судейство после матча 9-го тура РПЛ (3:0).

«Клуб обратится в ЭСК. Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано моe «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с «Сочи» 26 сентября.

Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть жeлтых карточек за совершeнные ими нарушения!

Чтобы не быть голословным, я предлагаю вам самому посмотреть моменты нарушений (некоторые из которых даже не были зафиксированы арбитром), а именно: на 8-й минуте 14-й секунде, 9-й минуте, 47-й минуте 8-й секунде, 61-й минуте 56-й секунде, 67-й минуте 41-й секунде и 91-й минуте 7-й секунде.

При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции.

Да, мы победили, но шесть невынесенных предупреждений – это слишком много. Поэтому мы, конечно же, воспользуемся вашим советом обратиться в ЭСК по всем вышеупомянутым моментам. Я глубоко убеждeн, что невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону. Я убеждeн в том, что если судьи ошибаются, то ошибаются в обе стороны, но не шесть раз только в одну.

Шесть непоказанных жeлтых карточек – это слишком много. И когда ЭСК рассмотрит все эти моменты и примет своe решение, мы можем с вами созвониться. А если ваши и наши болельщики хотят сами увидеть эти моменты, мы можем их выложить, чтобы все смогли насладиться «великолепным» судейством господина Панина.

Кстати, в нашей с вами последней игре первого мая 2021 года наш игрок Кабелла был удалeн с поля за две жeлтые карточки. И тот самый ЭСК, куда вы порекомендовали мне обратиться, признал удаление Кабеллы ошибочным. Так что я, конечно же, обращусь ещe раз!» – сказал Хашиг.

  • «Краснодар» закончил матч вдевятером.
  • «Сочи» опустился на 5-е место в РПЛ. «Краснодар» поднялся на 4-ю строчку.

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

«Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи Панин Игорь
Комментарии (21)
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Krasnodar 123
1632751489
Все правильно будешь молчать вообще сожрут с потрохами!!! Взывать к совести этих одичалых смысла нет, нужно бороться с Безбородовыми и прочими чуждыми для футбола экземплярами !!!
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MaxRnD
1632752036
Господин Панин оказался таким затейником
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belarus-gomel
1632752513
абсолютно верно!!! и вроде как из этих шести непоказанных карточек одна как минимум могла превратиться в красную!!! и при таком развитии игры не сдали бы нервы у Черникова!!! судья на варе и в поле должны быть пожизненно отстранены от судейства!!!
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vladimir-7
1632753121
Панина надо немедленно отстранить от судейства в РПЛ, провести опрос (в присутствии независимых наблюдателей) на детекторе лжи о получении указания на благоприятное судейство для Сочи.
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Вомбат
1632753773
Открыл Америку, что у нас оказывается плохие судьи. Впрочем, пусть подает, конечно. Ведь Сочи вчера тоже наиграл на красную, а может и на две. Хотя на мой взгляд преимущество Краснодара в классе то численное меньшинство, которое устроил быкам Панин, только подчеркивало. Оно сделало их героями.
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NewLife
1632754555
Судейство Мешкова и Панина должно вызывать адекватную реакцию ЭСК без всяких обращений, за что они там деньги получают ? Дело Вилкова живет и побеждает.
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R_a_i_n
1632757371
В последние дни вайн по беспределу Газпрома усилился на сайте. И что я заметил... действительно адекватные болелы Зенита молчат, не отписываются. Я думаю понимают они всё...
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portero
1632757580
Про карты согласится можно, зажимал однозначно этот клоун карты , не давал их игрокам Сочи....
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моэм
1632759805
Спросите у Панина : ты что засранец в штаны наложил ?...скажет да , потому что иначе меня сожрёт газпром ... такова реальность ... другой вопрос почему это чудовище под названием газпром считает себя вправе так унижать людей , возить мордой по грязи , вытирать об людей ноги ... и что можно поделать с этими уродами?
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GoLenaStop
1632760942
Отрыжка пердунов усралась, невзирая на все потуги пропердёжного судьи! Шпанин - гаандоон.... Браво, Краснодар! Отлично, Владимир! С ув.
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