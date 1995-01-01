Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Хашиг: «Краснодар» обратится в ЭСК. Панин установил рекорд, не показав игрокам «Сочи» шесть желтых карточек!»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слова гендиректора «Сочи» Дмитрий Рубашко в его адрес.

    Напомним, представитель сочинского клуба назвал «истеричным» поведение Хашига, раскритиковавшего судейство после матча 9-го тура РПЛ (3:0).

    «Клуб обратится в ЭСК. Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано моe «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с «Сочи» 26 сентября.

    Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть жeлтых карточек за совершeнные ими нарушения!

    Чтобы не быть голословным, я предлагаю вам самому посмотреть моменты нарушений (некоторые из которых даже не были зафиксированы арбитром), а именно: на 8-й минуте 14-й секунде, 9-й минуте, 47-й минуте 8-й секунде, 61-й минуте 56-й секунде, 67-й минуте 41-й секунде и 91-й минуте 7-й секунде.

    При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции.

    Да, мы победили, но шесть невынесенных предупреждений – это слишком много. Поэтому мы, конечно же, воспользуемся вашим советом обратиться в ЭСК по всем вышеупомянутым моментам. Я глубоко убеждeн, что невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону. Я убеждeн в том, что если судьи ошибаются, то ошибаются в обе стороны, но не шесть раз только в одну.

    Шесть непоказанных жeлтых карточек – это слишком много. И когда ЭСК рассмотрит все эти моменты и примет своe решение, мы можем с вами созвониться. А если ваши и наши болельщики хотят сами увидеть эти моменты, мы можем их выложить, чтобы все смогли насладиться «великолепным» судейством господина Панина.

    Кстати, в нашей с вами последней игре первого мая 2021 года наш игрок Кабелла был удалeн с поля за две жeлтые карточки. И тот самый ЭСК, куда вы порекомендовали мне обратиться, признал удаление Кабеллы ошибочным. Так что я, конечно же, обращусь ещe раз!» – сказал Хашиг.

    • «Краснодар» закончил матч вдевятером.
    • «Сочи» опустился на 5-е место в РПЛ. «Краснодар» поднялся на 4-ю строчку.

    Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

    «Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9742

      Вомбат 11 минут назад

      Открыл Америку, что у нас оказывается плохие судьи. Впрочем, пусть подает, конечно. Ведь Сочи вчера тоже наиграл на красную, а может и на две. Хотя на мой взгляд преимущество Краснодара в классе то численное меньшинство, которое устроил быкам Панин, только подчеркивало. Оно сделало их героями.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21283

      vladimir-7 22 минуты назад

      Панина надо немедленно отстранить от судейства в РПЛ, провести опрос (в присутствии независимых наблюдателей) на детекторе лжи о получении указания на благоприятное судейство для Сочи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      БОМЖАРНИК 28 минут назад

      Газпром сгинь все от туда лезет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9742

      Вомбат > БОМЖАРНИК 16 минут назад

      Электричеством лечиться не пробовали? И галоперидол не выписывают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      belarus-gomel 32 минуты назад

      абсолютно верно!!!

      и вроде как из этих шести непоказанных карточек одна как минимум могла превратиться в красную!!! и при таком развитии игры не сдали бы нервы у Черникова!!!

      судья на варе и в поле должны быть пожизненно отстранены от судейства!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46830

      MaxRnD 40 минут назад

      Господин Панин оказался таким затейником

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2179

      Krasnodar 123 49 минут назад

      Все правильно будешь молчать вообще сожрут с потрохами!!! Взывать к совести этих одичалых смысла нет, нужно бороться с Безбородовыми и прочими чуждыми для футбола экземплярами !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28252

      VVM1964 > Krasnodar 123 35 минут назад

      Напомни , кстати - как ты реагировал на жалобы Спартака на судейский беспредел ??? Я поддержал " + " твое высказывание ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46830

      MaxRnD > Krasnodar 123 35 минут назад

      По нашим российским правилам борьба, как правило, заканчивается штрафом в 200 тыр тому, кто ищет справедливости

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9742

      Вомбат > MaxRnD 11 минут назад

      Это не значит, что бороться не надо.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89713
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru