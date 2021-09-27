Хашиг: «Краснодар» обратится в ЭСК. Панин установил рекорд, не показав игрокам «Сочи» шесть желтых карточек!»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слова гендиректора «Сочи» Дмитрий Рубашко в его адрес.

Напомним, представитель сочинского клуба назвал «истеричным» поведение Хашига, раскритиковавшего судейство после матча 9-го тура РПЛ (3:0).

«Клуб обратится в ЭСК. Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано моe «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с «Сочи» 26 сентября.

Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть жeлтых карточек за совершeнные ими нарушения!

Чтобы не быть голословным, я предлагаю вам самому посмотреть моменты нарушений (некоторые из которых даже не были зафиксированы арбитром), а именно: на 8-й минуте 14-й секунде, 9-й минуте, 47-й минуте 8-й секунде, 61-й минуте 56-й секунде, 67-й минуте 41-й секунде и 91-й минуте 7-й секунде.

При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции.

Да, мы победили, но шесть невынесенных предупреждений – это слишком много. Поэтому мы, конечно же, воспользуемся вашим советом обратиться в ЭСК по всем вышеупомянутым моментам. Я глубоко убеждeн, что невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону. Я убеждeн в том, что если судьи ошибаются, то ошибаются в обе стороны, но не шесть раз только в одну.

Шесть непоказанных жeлтых карточек – это слишком много. И когда ЭСК рассмотрит все эти моменты и примет своe решение, мы можем с вами созвониться. А если ваши и наши болельщики хотят сами увидеть эти моменты, мы можем их выложить, чтобы все смогли насладиться «великолепным» судейством господина Панина.

Кстати, в нашей с вами последней игре первого мая 2021 года наш игрок Кабелла был удалeн с поля за две жeлтые карточки. И тот самый ЭСК, куда вы порекомендовали мне обратиться, признал удаление Кабеллы ошибочным. Так что я, конечно же, обращусь ещe раз!» – сказал Хашиг.

«Краснодар» закончил матч вдевятером.

«Сочи» опустился на 5-е место в РПЛ. «Краснодар» поднялся на 4-ю строчку.

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

«Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»