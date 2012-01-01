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    «Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче 9-го тура РПЛ (0:3).

    «Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство.

    Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого», – сказал Рубашко.

    • «Краснодар» закончил матч вдевятером.
    • Игру в поле обслуживал Игорь Панин.
    • «Краснодар» идет в РПЛ на 4-м месте.

    Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9704

      Cleaner 39 минут назад

      Конечно вы выше этого! Вы даже можете молодежной команде 10 голов забить и радоваться этому как будто Лигу чемпионов выиграли...(((

      3
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      Рейтинг: +3852

      Semenycch 59 минут назад

      Я вообще считаю, что чиновникам, в том числе футбольным, лучше молчать о футболе вообще и о судействе в частности. По поводу матча, не смотрел, поэтому своего мнения высказать не могу.

      0
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      Рейтинг: +6094

      Томик 1 час назад

      Ню, ню. Они выше этого. Играли грязно весь матч. Шли в стыки с игроками Краснодара, часто даже не пытаясь выяснить где мяч. Не знаю, что там у "Сочи" случилось, но паршивая игра была и компенсировать пытались этим. Судья решил повысить планку единоборств, видимо. Как это сейчас модно. Но почему-то только для одной команды.

      5
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      Рейтинг: +2168

      Krasnodar 123 1 час назад

      Сочи наиграл минимум на две красные, но судьишка упорно не замечал нарушений со стороны Сочи. Но даже судьишки не смогли помочь и девять игроков Краснодара победили!!! Следующий матч вам придется отработать "барщину". Будьте готовы!!!

      5
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      Рейтинг: +9704

      Cleaner > Krasnodar 123 38 минут назад

      Судьишку в "северной столице" проинструктировали, как игры с участием Зенита-2 судить нужно!

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      Рейтинг: +711

      xrrrx 1 час назад

      Конечно выше) в судейском корпусе))

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