«Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче 9-го тура РПЛ (0:3).

«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство.

Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого», – сказал Рубашко.

«Краснодар» закончил матч вдевятером.

Игру в поле обслуживал Игорь Панин .

. «Краснодар» идет в РПЛ на 4-м месте.

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»