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  • «Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

«Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

27 сентября 2021, 13:40
14

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче 9-го тура РПЛ (0:3).

«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство.

Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого», – сказал Рубашко.

  • «Краснодар» закончил матч вдевятером.
  • Игру в поле обслуживал Игорь Панин.
  • «Краснодар» идет в РПЛ на 4-м месте.

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Краснодар
Комментарии (14)
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xrrrx
1632739768
Конечно выше) в судейском корпусе))
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Krasnodar 123
1632740008
Сочи наиграл минимум на две красные, но судьишка упорно не замечал нарушений со стороны Сочи. Но даже судьишки не смогли помочь и девять игроков Краснодара победили!!! Следующий матч вам придется отработать "барщину". Будьте готовы!!!
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Томик
1632740402
Ню, ню. Они выше этого. Играли грязно весь матч. Шли в стыки с игроками Краснодара, часто даже не пытаясь выяснить где мяч. Не знаю, что там у "Сочи" случилось, но паршивая игра была и компенсировать пытались этим. Судья решил повысить планку единоборств, видимо. Как это сейчас модно. Но почему-то только для одной команды.
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vladimir-7
1632744900
Да Рубашко, тебе действительно надо было помолчать, а так, ты сам на себя и на команду Сочи, вылил ушат дерьма и теперь тебе долго от этого не отмыться. Директор, прочитай, что пишет специалист Хусаинов об этом судействе. Не надо тебе, Рубашко, защищать людей, потерявших честь и совесть.
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belarus-gomel
1632752715
ахаахаха... они выше.... с купленными судьями 0-3 слили Краснодару!!!! опустили краснодарцы сочейцев по полной!!! ща еще продажных арбитров вывести на "чистую воду"!!!!
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Argon
1632757424
Нормальное судейство? Он вообще матч смотрел?
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