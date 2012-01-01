«Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

Конечно вы выше этого! Вы даже можете молодежной команде 10 голов забить и радоваться этому как будто Лигу чемпионов выиграли...(((
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче 9-го тура РПЛ (0:3).
«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство.
Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого», – сказал Рубашко.
- «Краснодар» закончил матч вдевятером.
- Игру в поле обслуживал Игорь Панин.
- «Краснодар» идет в РПЛ на 4-м месте.
Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.