Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Кайо, Черников, Сперцян – в старте «Краснодара» на краевое дерби с «Сочи»; Прохин, Нобоа, Попов выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи».

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Кайо, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Классон, Кордоба.

    Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Корнюшин, Литвинов, Ионов, Газинский, Стоцкий, Кривцов, Ильин, Манелов.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Попов, Кассьера.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Заика, Юрганов, Шакуро, Маммана, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоазиньо, Воробьев.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:13
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      Январь 59 38 минут назад

      МОЛОДЦЫ! Молодцы! МОЛОДЦЫ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2443

      ААМ 53 минуты назад

      Молодцы быки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      nominum 1 час назад

      Шикарный тайм. Краснодар- ну просто молодчаги с такой игрой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      Январь 59 1 час назад

      Первый тайм- просто ОГОНЬ!. Два забили, ещё два обязана были забивать. Но как всегда сами опять нашкодили. Красная Спаичу (я не согласен) но наверно справедливо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      Sancho010365 2 часа назад

      Краснодар моща, ребята! Радуюсь вместе с болельщиками. Должно же прорвать наконец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      nominum 2 часа назад

      Ну, за Краснодар. Галицкому здоровья!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89671
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67613
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru