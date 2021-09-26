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  • Кайо, Черников, Сперцян – в старте «Краснодара» на краевое дерби с «Сочи»; Прохин, Нобоа, Попов выйдут у гостей

Кайо, Черников, Сперцян – в старте «Краснодара» на краевое дерби с «Сочи»; Прохин, Нобоа, Попов выйдут у гостей

26 сентября 2021, 18:13
6

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи».

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Кайо, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Классон, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Корнюшин, Литвинов, Ионов, Газинский, Стоцкий, Кривцов, Ильин, Манелов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Попов, Кассьера.

Запасные: Заболотный, Адамов, Заика, Юрганов, Шакуро, Маммана, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоазиньо, Воробьев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 19:00 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи Зенит Нобоа Кристиан Попов Ивелин Черников Александр Прохин Данила Кайо Сперцян Эдуард
Комментарии (6)
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nominum
1632672589
Ну, за Краснодар. Галицкому здоровья!
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Sancho010365
1632672792
Краснодар моща, ребята! Радуюсь вместе с болельщиками. Должно же прорвать наконец!
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Январь 59
1632675954
Первый тайм- просто ОГОНЬ!. Два забили, ещё два обязана были забивать. Но как всегда сами опять нашкодили. Красная Спаичу (я не согласен) но наверно справедливо.
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nominum
1632676858
Шикарный тайм. Краснодар- ну просто молодчаги с такой игрой.
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ААМ
1632678188
Молодцы быки.
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Январь 59
1632679114
МОЛОДЦЫ! Молодцы! МОЛОДЦЫ!
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