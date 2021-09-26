Кайо, Черников, Сперцян – в старте «Краснодара» на краевое дерби с «Сочи»; Прохин, Нобоа, Попов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи».

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Кайо, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Классон, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Корнюшин, Литвинов, Ионов, Газинский, Стоцкий, Кривцов, Ильин, Манелов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Попов, Кассьера.

Запасные: Заболотный, Адамов, Заика, Юрганов, Шакуро, Маммана, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоазиньо, Воробьев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 19:00 по Москве.