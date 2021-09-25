Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отец Бохинена: «Эмиль чувствует себя в ЦСКА одиноко. Ему непросто»

Отец Бохинена: «Эмиль чувствует себя в ЦСКА одиноко. Ему непросто»

25 сентября 2021, 00:32
15

Ларс Бохинен, отец полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена, поговорил об адаптации игрока в России. Она проходит непросто.

«Любому нужно время, чтобы привыкнуть к новой культуре. Поначалу Эмилю было проще, так как в команде были скандинавы. Еще он дружил с Николой Влашичем, который перешел в «Вест Хэм». Сейчас Эмиль неплохо общается только с Чидерой Эджуке.

Сын чувствует себя в ЦСКА одиноко. Непросто в 22 года жить в другой стране, в мегаполисе. Возможно, прилечу в Москву во время паузы на матчи сборных. Навещу Эмиля впервые за долгое время. Давно не видел сына», – сказал Ларс Бохинен.

  • Бохинен-старший тренирует норвежский «Сарпсборг».
  • В сезоне РПЛ Бохинен-младший провел 5 матчей.
  • Игрок выступает в России с февраля.

Бохинен – о частой смене тренеров в ЦСКА: «Один исчезает, появляется другой. Психологически было тяжело»

Источник: Dagbladet
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен ЦСКА Бохинен Эмиль
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semargl18
1632527468
Ну пусть обложится денежками которые ему платят и вытирает ими слезки... одиноко ему мать его...
Ответить
shahor
1632539575
Учи язык и будет тебе счастье.Сие касается любого человека,прибывшего в другую страну.
Ответить
vladimir-7
1632546392
Ничего, скоро Магнуссон приедет, а потом, он тренируется и уже играет в команде, ему особенно некогда скучать в одиночестве, он в коллективе.
Ответить
Январь 59
1632548103
Почему при переезде в европейский клуб главная задача игрока как можно быстрее выучить язык. Иметь своего переводчика весьма дорого. А в России при переходе игрока-беслатный переводчик это главное условие контракта.
Ответить
BRO_football
1632552306
Что значит "чувствует себя одиноко"? Это чья проблема вообще? Пусть учит русский язык и общается с одноклубниками. Пусть заводит семью или перевозит её в Россию, если она у него есть в Норвегии. Пусть работает побольше и тогда на мысли об одиночестве не останется времени.
Ответить
ALEXMAN888
1632552925
Да, там вся команда сами по себе. Акинфеев дикий, Влашичу было хреново. Бохинену скучно. Какой-то закрытый клуб психопатов.
Ответить
insider_retro
1632555149
К Неймару в Париж на вечеринку - и все дела :)))
Ответить
haxxproxx
1632555637
Чувствует себя одиноко... Маменькин сыночик... Как же бесят такие нытики
Ответить
kvm
1632571055
пусть найдёт себе радужного друга...
Ответить
ruded
1632579848
чет, папашки совсем не в пользу своих детей-кошельков дают комменты... лучше б помолчал.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+