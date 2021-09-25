Отец Бохинена: «Эмиль чувствует себя в ЦСКА одиноко. Ему непросто»

Ларс Бохинен, отец полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена, поговорил об адаптации игрока в России. Она проходит непросто.

«Любому нужно время, чтобы привыкнуть к новой культуре. Поначалу Эмилю было проще, так как в команде были скандинавы. Еще он дружил с Николой Влашичем, который перешел в «Вест Хэм». Сейчас Эмиль неплохо общается только с Чидерой Эджуке.

Сын чувствует себя в ЦСКА одиноко. Непросто в 22 года жить в другой стране, в мегаполисе. Возможно, прилечу в Москву во время паузы на матчи сборных. Навещу Эмиля впервые за долгое время. Давно не видел сына», – сказал Ларс Бохинен.

Бохинен-старший тренирует норвежский «Сарпсборг».

В сезоне РПЛ Бохинен-младший провел 5 матчей.

Игрок выступает в России с февраля.

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