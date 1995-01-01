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    Отец Бохинена: «Эмиль чувствует себя в ЦСКА одиноко. Ему непросто»

    Ларс Бохинен, отец полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена, поговорил об адаптации игрока в России. Она проходит непросто.

    «Любому нужно время, чтобы привыкнуть к новой культуре. Поначалу Эмилю было проще, так как в команде были скандинавы. Еще он дружил с Николой Влашичем, который перешел в «Вест Хэм». Сейчас Эмиль неплохо общается только с Чидерой Эджуке.

    Сын чувствует себя в ЦСКА одиноко. Непросто в 22 года жить в другой стране, в мегаполисе. Возможно, прилечу в Москву во время паузы на матчи сборных. Навещу Эмиля впервые за долгое время. Давно не видел сына», – сказал Ларс Бохинен.

    • Бохинен-старший тренирует норвежский «Сарпсборг».
    • В сезоне РПЛ Бохинен-младший провел 5 матчей.
    • Игрок выступает в России с февраля.

    Бохинен – о частой смене тренеров в ЦСКА: «Один исчезает, появляется другой. Психологически было тяжело»

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    Источник: Dagbladet

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