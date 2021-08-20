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    Бохинен – о частой смене тренеров в ЦСКА: «Один исчезает, появляется другой. Психологически было тяжело»

    Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о частой смене тренеров в столичном клубе.

    — За полгода в ЦСКА ты поиграл под руководством трех разных тренеров. Обычно они не меняются так часто.

    — Мне приходилось тяжело. Приходишь в команду, понимая: тебя хочет в ней видеть один тренер. Он исчезает, появляется другой. Тебе удается завоевать его доверие, почувствовать себя частью плана — а при новом тренере нужно начинать с чистого листа. Тяжело психологически, конечно.

    Но я прикладываю максимум усилий, чтобы справиться с этой ситуацией. То же самое скажу про партнеров: все работают усердно. Как игрок ты можешь только полностью отдаваться работе и делать все, чтобы понять тренера, его идеи. Сейчас мы начинаем видеть и понимать, что хочет Березуцкий, паззл сходится.

    — Тебя приглашал в команду Гончаренко. Как вспоминаешь его?

    — Мы не успели хорошо познакомиться. Из-за травм больше времени приходилось уделять работе с физиотерапевтами. Я много тренировался в зале, а не на поле.

    Гончаренко был хорошим человеком, часто разговаривал со мной, хотел, чтобы я как можно быстрее вернулся на поле. Проявлял доверие, давал энергию, необходимую для того, чтобы набрать форму как можно быстрее.

    — Как узнал, что Олич покидает ЦСКА?

    — Сначала увидел сообщение в командном чате, потом пост в инстаграме. Уход Ивицы — это было удивительно. Оставалось мало времени до предсезонки, я был немного в шоке. Но это футбол, никогда не знаешь, что случится.

    — Березуцкий — еще одна легенда ЦСКА. Как он тебе?

    — Очень требовательный, внимательно следит за тем, чтобы каждый выкладывался. Очень увлеченный, понимает мышление игроков, знает, что ожидать от каждого. Уважаю его и как тренера, и как игрока. Сейчас мы, команда, начинаем понимать его мысли.

    • Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале за 1,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • ЦСКА идет на 8-м месте в РПЛ.

    Бохинен: «Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков – не то, на что я надеялся»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8591

      Cleaner 2 минуты назад

      А что его(Березуцкого) мысли то понимать? Бей и беги. Беги и бей!!!

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