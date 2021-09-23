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    Примера. «Реал Сосьедад» переиграл «Гранаду» и поднялся на третье место, «Бетис» победил «Осасуну»

    В шестом туре чемпионата Испании состоялись еще два матча.

    «Реал Сосьедад» на выезде добыл выездную победу над «Гранадой» со счетом 3:2. Дубль в свой актив записал Ариц Элустондо. Набрав три очка, команда из Сан-Себастьяна оказалась на третьем месте в таблице Примеры.

    «Бетис» в гостях обыграл «Осасуну» со счетом 3:1. Решающие два гола севильцы забили после 80-й минуты.

    Испания. Примера. 6-й тур

    Гранада – Реал Сосьедад – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 9; 1:1 – Элустондо, 52; 1:2 – Мерино, 60; 2:2 – Милья, 70 (с пенальти); 2:3 – Элустондо, 82.

    Осасуна – Бетис – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эрмосо, 21; 1:1 – Кике, 39; 1:2 – Хуанми, 80; 1:3 – Жозе, 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2021 22:42
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