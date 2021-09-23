Примера. «Реал Сосьедад» переиграл «Гранаду» и поднялся на третье место, «Бетис» победил «Осасуну»

В шестом туре чемпионата Испании состоялись еще два матча.

«Реал Сосьедад» на выезде добыл выездную победу над «Гранадой» со счетом 3:2. Дубль в свой актив записал Ариц Элустондо. Набрав три очка, команда из Сан-Себастьяна оказалась на третьем месте в таблице Примеры.

«Бетис» в гостях обыграл «Осасуну» со счетом 3:1. Решающие два гола севильцы забили после 80-й минуты.

Испания. Примера. 6-й тур

Гранада – Реал Сосьедад – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 9; 1:1 – Элустондо, 52; 1:2 – Мерино, 60; 2:2 – Милья, 70 (с пенальти); 2:3 – Элустондо, 82.

Осасуна – Бетис – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Эрмосо, 21; 1:1 – Кике, 39; 1:2 – Хуанми, 80; 1:3 – Жозе, 90+3.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры