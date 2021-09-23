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Осасуна - Бетис

23.09.2021, Четверг, 20:30 мск Памплона, стадион Эль Садар Испания. Примера, 6 тур Осасуна - Бетис
Испания. Примера (2020/2021)
21 тур
1 февраля, понедельник 23:00 Бетис 1:0 Осасуна
12 тур
6 декабря, воскресенье 18:15 Осасуна 0:2 Бетис
Испания. Примера (2019/2020)
35 тур
8 июля, среда 21:30 Бетис 3:0 Осасуна
5 тур
20 сентября, пятница 22:00 Осасуна 0:0 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
18 марта, суббота 22:45 Бетис 2:0 Осасуна
9 тур
21 октября, пятница 21:45 Осасуна 1:2 Бетис
Испания. Сегунда (2014/2015)
32 тур
5 апреля, воскресенье 13:00 Бетис 3:0 Осасуна
11 тур
2 ноября, воскресенье 14:00 Осасуна 3:2 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Осасуна 2:1 Бетис
19 тур
12 января, воскресенье 20:00 Бетис 1:2 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
9 марта, суббота 00:30 Бетис 2:1 Осасуна
8 тур
21 октября, воскресенье 21:45 Осасуна 0:0 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Бетис 1:0 Осасуна
15 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Бетис 0:0 Осасуна
8 тур
25 октября, суббота 22:00 Осасуна 0:2 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 0:1 Бетис
10 тур
31 октября, среда 22:00 Бетис 0:3 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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