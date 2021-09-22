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  • Кубок лиги. «Челси» в серии пенальти обыграл «Астон Виллу», «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»

Кубок лиги. «Челси» в серии пенальти обыграл «Астон Виллу», «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»

22 сентября 2021, 23:59

«Челси» продлил серию без поражений до 14 матчей. В 1/16 финала Кубка английской лиги лондонцы прошли «Астон Виллу», оказавшись точнее в серии пенальти.

Тимо Вернер прервал девятиматчевую сухую серию за «Челси».

В другом матче «Вулверхэмптон» также в серии пенальти уступил «Тоттенхэму». У лондонцев впервые с января забил полузащитник Танги Н‘Домбеле.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:2 (1:2; 1:0; 2:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Н‘Домбеле, 14; 0:2 – Кейн, 23; 1:2 – Дендокер, 38; 2:2 – Поденсе, 58.

Челси – Астон Вилла – 1:1 (0:0; 1:1; 4:3 по пенальти)

Голы: 1:0 – Вернер, 54; 1:1 – Арчер, 64.

Календарь Кубка английской лиги

Результаты Кубка английской лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм Челси Астон Вилла
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