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    Кубок лиги. «Челси» в серии пенальти обыграл «Астон Виллу», «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»

    «Челси» продлил серию без поражений до 14 матчей. В 1/16 финала Кубка английской лиги лондонцы прошли «Астон Виллу», оказавшись точнее в серии пенальти.

    Тимо Вернер прервал девятиматчевую сухую серию за «Челси».

    В другом матче «Вулверхэмптон» также в серии пенальти уступил «Тоттенхэму». У лондонцев впервые с января забил полузащитник Танги Н‘Домбеле.

    Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

    Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:2 (1:2; 1:0; 2:3 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Н‘Домбеле, 14; 0:2 – Кейн, 23; 1:2 – Дендокер, 38; 2:2 – Поденсе, 58.

    Челси – Астон Вилла – 1:1 (0:0; 1:1; 4:3 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Вернер, 54; 1:1 – Арчер, 64.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2021 23:59
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