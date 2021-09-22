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Вулверхэмптон - Тоттенхэм

22.09.2021, Среда, 21:45 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
2 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
36 тур
16 мая, воскресенье 16:05 Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон
15 тур
27 декабря, воскресенье 22:15 Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
1 марта, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
17 тур
15 декабря, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
29 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон
11 тур
3 ноября, суббота 22:45 Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
14 января, суббота 19:00 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм
5 тур
18 сентября, суббота 18:00 Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 22:45 Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон
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