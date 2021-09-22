Вулверхэмптон - Тоттенхэм

|2 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Вулверхэмптон
|0:1
|Тоттенхэм
|2 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Вулверхэмптон
|0:1
|Тоттенхэм
|36 тур
|16 мая, воскресенье
|16:05
|Тоттенхэм
|2:0
|Вулверхэмптон
|15 тур
|27 декабря, воскресенье
|22:15
|Вулверхэмптон
|1:1
|Тоттенхэм
|28 тур
|1 марта, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|2:3
|Вулверхэмптон
|17 тур
|15 декабря, воскресенье
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Тоттенхэм
|20 тур
|29 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|1:3
|Вулверхэмптон
|11 тур
|3 ноября, суббота
|22:45
|Вулверхэмптон
|2:3
|Тоттенхэм
|21 тур
|14 января, суббота
|19:00
|Тоттенхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|4 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:2
|Тоттенхэм
|29 тур
|6 марта, воскресенье
|19:00
|Вулверхэмптон
|3:3
|Тоттенхэм
|5 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|3:1
|Вулверхэмптон
|26 тур
|10 февраля, среда
|22:45
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|16 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Вулверхэмптон