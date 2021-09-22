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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 22 сентября 2021
Вулверхэмптон
22.09.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
38'
Л. Дендокер
58'
Д. Поденсе
14'
Т. Н'Домбеле
23'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
90'
+7
Замена
С. Регилон
️️️️
Д. Танганга
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Д. Поденсе
84'
83'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
82'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Алли
Замена
Н. Семеду
️️️️
Р. Айт Нури
75'
62'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 2:2!
Д. Поденсе
Пас отдал
Л. Дендокер
58'
Желтая карточка
Р. Невеш
47'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ф. Силва
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Дендокер
Пас отдал
Р. Айт Нури
38'
23'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
Желтая карточка
Ф. Силва
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Н'Домбеле
Замена
К. Коди
️️️️
Й. Москера
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вулверхэмптон
1
Луи Молден
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
3-3-1-3
26
Радди
3
Килман
30
Боли
15
Москера
21
Айт Нури
8
Невеш
25
Хувер
18
Дендокер
7
Хванг
21
Силва
11
Поденсе
4-1-1-3-1
95
Голлини
6
Санчес
5
Танганга
21
Ромеро
4
Дэвис
34
Скипп
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
8
Алли
17
Хиль
9
Кейн
15
Москера
15
Коди
15
Коди
15
Москера
21
Айт Нури
27
Семеду
27
Семеду
21
Айт Нури
11
Поденсе
8
Моутинью
8
Моутинью
11
Поденсе
21
Силва
24
Траоре
24
Траоре
21
Силва
5
Танганга
3
Регилон
3
Регилон
5
Танганга
8
Алли
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
8
Алли
20
Ло Чельсо
7
Сон
7
Сон
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
1
Луи Молден
ВР
7
Тринкау
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
40
Брэндон Остин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Луи Молден
ВР
7
Тринкау
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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