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Челси - Астон Вилла

22.09.2021, Среда, 21:45 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч! Футбол 3 Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Челси - Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
4 тур
11 сентября, суббота 19:30 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Астон Вилла 2:1 Челси
16 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Челси 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 18:15 Астон Вилла 1:2 Челси
15 тур
4 декабря, среда 22:30 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 14:45 Астон Вилла 0:4 Челси
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Челси
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 марта, суббота 21:30 Астон Вилла 1:0 Челси
3 тур
21 августа, среда 22:45 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 15:45 Астон Вилла 1:2 Челси
18 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Челси 8:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 2:4 Челси
19 тур
31 декабря, суббота 19:00 Челси 1:3 Астон Вилла
Barclays Asia Trophy 2011
Финал,
30 июля, суббота 16:30 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
2 января, воскресенье 16:30 Челси 3:3 Астон Вилла
8 тур
16 октября, суббота 20:30 Астон Вилла 0:0 Челси
Англия. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
10 апреля, суббота 20:00 Астон Вилла 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
32 тур
27 марта, суббота 18:00 Челси 7:1 Астон Вилла
9 тур
17 октября, суббота 15:45 Астон Вилла 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
21 февраля, суббота 15:45 Астон Вилла 0:1 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
19 тур
26 декабря, среда 16:00 Челси 4:4 Астон Вилла
5 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 2:0 Челси
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