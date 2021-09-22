Победа «Крыльев» над «Знаменем» со счетом 10:0 – самая крупная в истории Кубка России

«Крылья Советов» разгромили «Знамя» (10:0) на выезде в матче группового этапа Кубка России.
Эта победа стала самой крупной в истории Кубка России. Кроме того, еще ни одна команда не забивала в турнире десять мячей.
Концовку матча в воротах «Знамени» провел блогер Евгений Спиряков. Он вышел на поле на 81-й минуте и пропустил три гола.
- 2 мяча в ворота «Знамени» забил 16-летний нападающий Сергей Пиняев. Это его первые голы в самарском клубе.
- Хет-трик оформил Дмитрий Цыпченко, Иван Сергеев сделал дубль.
Источник: Бомбардир.ру