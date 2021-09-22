Победа «Крыльев» над «Знаменем» со счетом 10:0 – самая крупная в истории Кубка России

«Крылья Советов» разгромили «Знамя» (10:0) на выезде в матче группового этапа Кубка России.

Эта победа стала самой крупной в истории Кубка России. Кроме того, еще ни одна команда не забивала в турнире десять мячей.

Концовку матча в воротах «Знамени» провел блогер Евгений Спиряков. Он вышел на поле на 81-й минуте и пропустил три гола.