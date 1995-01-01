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    Победа «Крыльев» над «Знаменем» со счетом 10:0 – самая крупная в истории Кубка России

    «Крылья Советов» разгромили «Знамя» (10:0) на выезде в матче группового этапа Кубка России.

    Эта победа стала самой крупной в истории Кубка России. Кроме того, еще ни одна команда не забивала в турнире десять мячей.

    Примечательно, что концовку матча в воротах «Знамени» провел блогер Евгений Спиряков. Он вышел на поле на 81-й минуте и пропустил три гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5034

      sochi-2013 7 минут назад

      Где праведный гнев из-за "избиения младенцев"?

      0
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      Рейтинг: +1141

      Alex Y 8 минут назад

      Вот это да, замечательно , что у нас тоже могут забивать столько мячей)

      0
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      Рейтинг: +21565

      bset 31 минуту назад

      Элитный счет для элитного раунда. Сразу видно - чиновнички повысили привлекательность кубка)) Надо еще в РПЛ ввести побольше элитных раундов, чтобы клубы элитно 10:0 обыгрывали, а потом в Европе элитно отлетали те же 10:0))

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      Рейтинг: +52024

      portero 38 минут назад

      Крылья Советов оторвались....

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      Рейтинг: +2168

      Ден 781 52 минуты назад

      ПФ, не интересно…Спартак бы сейчас бился героически и на последних минутах выиграл…насчет выиграл это не точно конечно, но была бы заруба

      3
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      Рейтинг: +1413

      Enter2006 1 час назад

      Молодцы!

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