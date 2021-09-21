Малафеев: «Решение Дзюбы такое же честное, как и решение Фернандеса»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Артем сам прекрасно понимает, насколько он готов быть полезен сборной. На сегодняшний день Дзюба не стал рисковать и решил сконцентрироваться на работе в «Зените».

Это такое же честное решение, как и решение того же Марио Фернандеса. Футболисту виднее, насколько он готов к выступлению на таком уровне», – сказал Малафеев.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

В понедельник нападающий прервал серию без голов из 9 встреч.

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