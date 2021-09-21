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    Малафеев: «Решение Дзюбы такое же честное, как и решение Фернандеса»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Артем сам прекрасно понимает, насколько он готов быть полезен сборной. На сегодняшний день Дзюба не стал рисковать и решил сконцентрироваться на работе в «Зените».

    Это такое же честное решение, как и решение того же Марио Фернандеса. Футболисту виднее, насколько он готов к выступлению на таком уровне», – сказал Малафеев.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.
    • В понедельник нападающий прервал серию без голов из 9 встреч.

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    Колосков: «Надо на Дзюбе ставить крест, забыть его фамилию. Он проявил неуважение к сборной, тренеру и партнерам»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13171

      paracetamol 18 минут назад

      Да уровень Словении и Словакии несравним с Челси и Ювой. А Дзюба их не боится и хочет нормально готовиться, вместо того, чтобы протирать лавку в обос.рамшейся сборной с горе физруками во главе.

      0
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      Рейтинг: +10304

      житель СПб 1 час назад

      Охренеть....

      0
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      Рейтинг: +21126

      vladimir-7 1 час назад

      Вячеслав прав, братья Березуцкие и Игнашевич отказались от участия
      в сборной, а позже и Акинфеев, и Фернандес тоже отказались, вот и Дзюба решил временно покинуть сборную и набрать форму в играх РПЛ. Что касается самого Колоскова, то на нем дано все поставили крест.

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      Рейтинг: +421

      Блямба > vladimir-7 59 минут назад

      Хоть кто-то выдохнул всеобщий хайп.
      Спасибо,Володь.

      1
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      Рейтинг: +2007

      Красногорск_Фан > Блямба 33 минуты назад

      +1

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