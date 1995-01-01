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    Колосков: «Надо на Дзюбе ставить крест, забыть его фамилию. Он проявил неуважение к сборной, тренеру и партнерам»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал форварда «Зенита» Артема Дзюбу за отказ от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Карпин уже говорил, что они поговорили с Дзюбой, что их личные отношения не будут влиять на его нахождение в сборной. Поступок Артeма логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил.

    Это необъяснимо, непонятно и странно, мягко говоря. Сборная – честь для любого человека. Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всe, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию.

    По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнeрам – это однозначно«, – сказал Колосков.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.
    • В понедельник нападающий прервал серию без голов из 9 встреч.

    Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

    Павлюченко – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Кажется, дело не в оптимальной форме, а в личных отношениях»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +982

      ab15488 5 минут назад

      Кто нибудь объясните Колоскову, что приглашение в расширенный список это аналогично фразе - "а можно всех посмотреть?" Что это не дает никакой гарантии попадания на матчи сборной. Когда Дзюбе нужна была поддержка команды, тренера и РфС его дружно слили. Как он понадобился - так приезжай, мы тебя простили, ***, вы серьезно?
      Касаемо того, что Дзюба не нужен сборной, а какая альтернатива? Соболь забил на футбол, Заболотный на уровне РПЛ то не блещет. Смолов форвард другого плана, да он и один. Кто забивать то будет? Мы не испания и не португалия чтоб без форвардов играть.

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      Рейтинг: +3076

      Kollljan 13 минут назад

      Крест, в первую очередь, надо ставить на Колоскове. Причем, и в буквальном и переносном смысле.

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      Рейтинг: +11745

      ВетеR 23 минуты назад

      Дзюбе уже давно нечего делать в сборной, возможно сам осознал

      0
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      Рейтинг: +433

      BuenosArgentina 40 минут назад

      А все остальные проявили уважение к Дзюбе ? Поступил правильно , поставил на быдло болелах крест

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      Рейтинг: +21117

      vladimir-7 42 минуты назад

      Колосков, ты сначала поговори с Карпином и он тебе может быть и
      расскажет о его давнишней ненависти к Дзюбе, которая продолжается
      и сейчас. Артем правильно сделал, он обосновал свой временный отказ
      от игр сборной и правильно сделал, в такой обстановке с таким тренером, ничего хорошего у них не получится. Мужественный поступок Дзюбы.

      2
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      Рейтинг: +13

      Всеволош > vladimir-7 39 минут назад

      В чем мужественный поступок! ))) Что он личные отношения поставил выше болельщиков, страны и товарищей по команде?????????? Что кудрявый, что дзюба, стоят друг друга!

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      Рейтинг: +21117

      vladimir-7 > Всеволош 32 минуты назад

      Вот поэтому они и несовместимы, а Карпин не уйдет
      сейчас, а Дзюба, понимая сложившуюся ситуацию,
      решил временно уйти из сборной, Карпина уберут
      скоро и Артем вернется.

      0
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      Рейтинг: +2005

      Красногорск_Фан 56 минут назад

      Мне кажется что Артем правильно поступил. При любом раскладе и по любым причинам. И когда Конифей и ряд других завязало со сборной воя не было. Вой персонально по персоне Артема. Валера скандалист а не тренер национальной сборной. и иметь с ним дело нафиг надо. Я не знаю тренеров других сборных которые будут рассуждать "про кривые ножки Шомуродова" в их статусе.

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