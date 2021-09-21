Колосков: «Надо на Дзюбе ставить крест, забыть его фамилию. Он проявил неуважение к сборной, тренеру и партнерам»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал форварда «Зенита» Артема Дзюбу за отказ от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Карпин уже говорил, что они поговорили с Дзюбой, что их личные отношения не будут влиять на его нахождение в сборной. Поступок Артeма логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил.

Это необъяснимо, непонятно и странно, мягко говоря. Сборная – честь для любого человека. Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всe, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию.

По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнeрам – это однозначно«, – сказал Колосков.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

В понедельник нападающий прервал серию без голов из 9 встреч.

Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Павлюченко – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Кажется, дело не в оптимальной форме, а в личных отношениях»