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  • Колосков: «Надо на Дзюбе ставить крест, забыть его фамилию. Он проявил неуважение к сборной, тренеру и партнерам»

Колосков: «Надо на Дзюбе ставить крест, забыть его фамилию. Он проявил неуважение к сборной, тренеру и партнерам»

21 сентября 2021, 17:35
55

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал форварда «Зенита» Артема Дзюбу за отказ от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Карпин уже говорил, что они поговорили с Дзюбой, что их личные отношения не будут влиять на его нахождение в сборной. Поступок Артeма логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил.

Это необъяснимо, непонятно и странно, мягко говоря. Сборная – честь для любого человека. Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всe, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию.

По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнeрам – это однозначно«, – сказал Колосков.

  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.
  • В понедельник нападающий прервал серию без голов из 9 встреч.

Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Павлюченко – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Кажется, дело не в оптимальной форме, а в личных отношениях»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем
Комментарии (55)
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vladimir-7
1632236135
Колосков, ты сначала поговори с Карпином и он тебе может быть и расскажет о его давнишней ненависти к Дзюбе, которая продолжается и сейчас. Артем правильно сделал, он обосновал свой временный отказ от игр сборной и правильно сделал, в такой обстановке с таким тренером, ничего хорошего у них не получится. Мужественный поступок Дзюбы.
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BuenosArgentina
1632236232
А все остальные проявили уважение к Дзюбе ? Поступил правильно , поставил на быдло болелах крест
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Kollljan
1632237863
Крест, в первую очередь, надо ставить на Колоскове. Причем, и в буквальном и переносном смысле.
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ab15488
1632238361
Кто нибудь объясните Колоскову, что приглашение в расширенный список это аналогично фразе - "а можно всех посмотреть?" Что это не дает никакой гарантии попадания на матчи сборной. Когда Дзюбе нужна была поддержка команды, тренера и РфС его дружно слили. Как он понадобился - так приезжай, мы тебя простили, ***, вы серьезно? Касаемо того, что Дзюба не нужен сборной, а какая альтернатива? Соболь забил на футбол, Заболотный на уровне РПЛ то не блещет. Смолов форвард другого плана, да он и один. Кто забивать то будет? Мы не испания и не португалия чтоб без форвардов играть.
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Давид59
1632240335
Похоже у деда Колоскова уже дела плохи. Какие-то советские партийные штампы вещает. Не припомню, чтобы он также реагировал на "бойкот" Кирьякова и компании.
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Hektor 84
1632240545
Старческий маразм
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Garrincha58
1632244991
значит Акинфеев отказался играть и Фернандес тоже им можно так поступать, а Дзюбе нельзя да господин Каласков?
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Sviro
1632245353
Дзюба честно признался, что не готов морально и физически. Зачем его силком тащить?
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Кузьмич на трибуне
1632248500
В таком случае нужно ставить крест на Акинфееве и на М.Фернандесе. Они тоже объявили об окончании игры за сборную.
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zigbert
1632299242
Да чего там рассуждать. Карпин и Дзюба люди несовместимые. О их примирении говорить пока рано.
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