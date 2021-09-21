Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– Сегодня у нас состоялся разговор с Артeмом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита».

– Готовы ли вновь вызвать Дзюбу в сборную, если, как он и сказал сегодня, к ноябрьским матчам наберeт ту самую форму?

– Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи.