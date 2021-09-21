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  • Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

21 сентября 2021, 16:32
78

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– Сегодня у нас состоялся разговор с Артeмом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита».

– Готовы ли вновь вызвать Дзюбу в сборную, если, как он и сказал сегодня, к ноябрьским матчам наберeт ту самую форму?

– Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи.

  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

Источник: Телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (78)
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nominum
1632231585
"Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной..." Хитрый Валера имел в виду, что если гора не идёт к Магомету, то идёт она нах.
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vladimir-7
1632233301
Дзюба нанес сокрушенный удар Карпуше и он даже толком не смог ответить. Не ожидал Карпин такого удара-ответа от Дзюбы.
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Нас Много
1632233574
О времена, о нравы... А раньше ногомячисты считали за честь приглашение в сборную.
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Блямба
1632233620
Как же вы все достали,комментаторы..искать в ваших детских колготках застрявший из песочницы песок..Инфантильные старцы и пубертатные герои.. И тот ,и другой-уже не те Валера и Тёма. время прошло,обиды ,может и остались. Но,это мужики,которые давно уже не врут,по крайней мере самим себе. Сами разберутся. с.ка,лишь бы вякнуть..
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Дедуктор
1632234131
Прощелыги и дегенераты "при футболе" всё пытаются какие то гнилые подтексты выискать. А их нету, скорее всего. Этих подтекстов. Ну, был когда то конфликт у Дзюбы с Соболем. Потолкались, потом созвонились и потолковали. Без кровянки. Решили держать нейтралитет. Почему вы Карпа за конченого полудурка держите? Якобы, неспособного урегулировать такие дурацкие конфликты. Тут Месси Почеттине руки не подал. Вот, тут конфликт, паньмаишь. И то, наверняка, найдут способ его загасить. Конфликт, в смысле.
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заткнитемнерот
1632237082
"в неоптимальной форме" помогает вука-вука. А в случае с Дзюбой рука-рука. Тут похоже нашла коса на камень. И главное, мало кто из футболистов думает о престиже Сборной страны. И правда, зачем тебе лишняя критика при хорошем заработке в клубе благодаря паспорту.
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заткнитемнерот
1632237460
UPD. Ну как можно ссылаться на какую-то форму, если у сборной решающие матчи? су....чонок Мелкий. То есть крупный.
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polt
1632240165
Карпин пошел у кого то на поводу и включил Дзюбу в расширенный список с последующим отчислением, но Дзюба все просчитал и оказался хитрее. Ждем третьей серии.
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alex1951
1632240408
А что теряет сборная от отсутствия звезды мирового уровня? Пожалуста дайте аргументированный ответ.... Если его ,,прорвало,, в игре с Рубином ,то это еще ни о чем не говорит..... Его поступок свинский ,зазвездился Дрочильяни.......Его тренер в СБОРНУЮ пригласил,а не в публичный дом.....
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Димон Лебяга
1632252110
не было ты в сентябре, на...уй надо в октябре, тут уже Дзюба включил может свои обидки, и правильно
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