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    Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    – Сегодня у нас состоялся разговор с Артeмом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита».

    – Готовы ли вновь вызвать Дзюбу в сборную, если, как он и сказал сегодня, к ноябрьским матчам наберeт ту самую форму?

    – Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

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    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3161

      Питерский князь 1 минуту назад

      Зае.бала Санта-Барбара.
      Потом, всеравно смотреть будет нечего!

      0
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      Рейтинг: +176

      заткнитемнерот 20 минут назад

      UPD. Ну как можно ссылаться на какую-то форму, если у сборной решающие матчи? су....чонок Мелкий. То есть крупный.

      1
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      Рейтинг: +176

      заткнитемнерот 26 минут назад

      "в неоптимальной форме" помогает вука-вука. А в случае с Дзюбой рука-рука. Тут похоже нашла коса на камень. И главное, мало кто из футболистов думает о престиже Сборной страны. И правда, зачем тебе лишняя критика при хорошем заработке в клубе благодаря паспорту.

      1
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      Рейтинг: +433

      BuenosArgentina 36 минут назад

      Дзюба молодец, после всей грязи от быдла болел вылитой на него из ушата, кому это будет нужно , мерзкое плебейское чмо , а вас спрашиваю не поперхнулись ?

      1
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      Рейтинг: +3297

      Дедуктор 1 час назад

      Прощелыги и дегенераты "при футболе" всё пытаются какие то гнилые подтексты выискать. А их нету, скорее всего. Этих подтекстов. Ну, был когда то конфликт у Дзюбы с Соболем. Потолкались, потом созвонились и потолковали. Без кровянки. Решили держать нейтралитет. Почему вы Карпа за конченого полудурка держите? Якобы, неспособного урегулировать такие дурацкие конфликты. Тут Месси Почеттине руки не подал. Вот, тут конфликт, паньмаишь. И то, наверняка, найдут способ его загасить. Конфликт, в смысле.

      3
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      Рейтинг: +416

      Блямба 1 час назад

      Как же вы все достали,комментаторы..искать в ваших детских колготках застрявший из песочницы песок..Инфантильные старцы и пубертатные герои..
      И тот ,и другой-уже не те Валера и Тёма.
      время прошло,обиды ,может и остались.
      Но,это мужики,которые давно уже не врут,по крайней мере самим себе.
      Сами разберутся.
      с.ка,лишь бы вякнуть..

      1
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      ...
      Рейтинг: +416

      Блямба > Блямба 1 час назад

      Макс,..хелп.

      0
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      Рейтинг: +889

      Нас Много 1 час назад

      О времена, о нравы... А раньше ногомячисты считали за честь приглашение в сборную.

      2
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      Рейтинг: +21117

      vladimir-7 1 час назад

      Дзюба нанес сокрушенный удар Карпуше и он даже толком не смог ответить. Не ожидал Карпин такого удара-ответа от Дзюбы.

      1
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      Рейтинг: +9655

      alex1951 1 час назад

      Детский сад......
      Эти личности никогда более не полюбят друг друга....
      Будущее покажет ,хорошо это или плохо........

      2
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      Рейтинг: +21688

      slavutiq70 1 час назад

      Не пытай тесь товарищи журналисты поймать на чём то Валеру ...он тот ещё жук ...

      0
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      Рейтинг: +315

      semm > slavutiq70 45 минут назад

      ну а Артёмка его уделал, он то надеялся взяв Дзюбу в сборную в расширенный список принизить его авторитет, так нет ошибся он

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