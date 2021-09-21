Павлюченко – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Кажется, дело не в оптимальной форме, а в личных отношениях»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Мне кажется, дело здесь совсем не в оптимальной форме, а в личных отношениях», – сказал Павлюченко.
- У Дзюбы конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным.
- 33-летний футболист пропустил сентябрьские матчи национальной команды по решению тренерского штаба.
- Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
Источник: «Чемпионат»