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  • Павлюченко – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Кажется, дело не в оптимальной форме, а в личных отношениях»

Павлюченко – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Кажется, дело не в оптимальной форме, а в личных отношениях»

21 сентября 2021, 16:17
6

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Мне кажется, дело здесь совсем не в оптимальной форме, а в личных отношениях», – сказал Павлюченко.

  • У Дзюбы конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным.
  • 33-летний футболист пропустил сентябрьские матчи национальной команды по решению тренерского штаба.
  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Павлюченко Роман Дзюба Артем
Комментарии (6)
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PNZ1985
1632231349
пусть лучше сосредоточится на ..))
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vladimir-7
1632236320
Так это все так и понимают и это начал не Дзюба, а тренер Карпин с журналистами-поджигателями.
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Дедуктор
1632236623
Дзюба правильно ситуацию оценил. У Карпа слишком много игроков поломалось на первых сборах. Оценивать сей факт можно по-разному. Но повод задуматься в любом случае есть.
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Hektor 84
1632243551
Пора уступать дорогу молодым.
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paracetamol
1632246032
Согласен, Карпин вредный и подлый мужичонка, интриган. Развалил как тренер свинарник, обделался в Испании, разогнал неплохой Ростов, где сейчас ЮрШпалыч пытается что-то исправить с большим трудом. Кто этого му-ка вообще на сборную поставил?
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