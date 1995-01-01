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    Павлюченко – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Кажется, дело не в оптимальной форме, а в личных отношениях»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Мне кажется, дело здесь совсем не в оптимальной форме, а в личных отношениях», – сказал Павлюченко.

    • У Дзюбы конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным.
    • 33-летний футболист пропустил сентябрьские матчи национальной команды по решению тренерского штаба.
    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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