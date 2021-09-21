Павлюченко – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Кажется, дело не в оптимальной форме, а в личных отношениях»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Мне кажется, дело здесь совсем не в оптимальной форме, а в личных отношениях», – сказал Павлюченко.