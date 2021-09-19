Серия А. «Рома» проиграла «Вероне» и упустила шанс возглавить таблицу, «Лацио» обменялось двумя голами с «Кальяри»

«Рома» потерпела первое поражение в чемпионате при главном тренере Жозе Моуринью. При этом римляне против «Вероны» вели в счете.

«Лацио» Маурицио Сарри сыграло вничью с «Кальяри». Островитяне не побеждают «Лацио» в Риме с 2009 года.

Италия. Серия А. 4-й тур

Верона – Рома – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Пеллегрини, 36; 1:1 – Барак, 49; 2:1 – Капрари, 54; 2:2 – Илич, 58 (в свои ворота); 3:2 – Фараони, 63.

Лацио – Кальяри – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 45; 1:1 – Педро, 46; 1:2 – Кейта, 62; 2:2 – Катальди, 83.

Удаления: нет – Дзаппа, 90+3 (вторая ж.к.).

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