«Динамо» К пообещало содействие в следствии по делу об избиении фанатов «Александрии»

Киевское «Динамо» выступило по случаю инцидента на матче восьмого тура УПЛ против «Александрии» (1:0). Столичные фанаты избили болельщиков гостей.

«Динамо» четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства», – написал клуб.