«Динамо» К пообещало содействие в следствии по делу об избиении фанатов «Александрии»

Киевское «Динамо» выступило по случаю инцидента на матче восьмого тура УПЛ против «Александрии» (1:0). Столичные фанаты избили болельщиков гостей.
«Динамо» четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства», – написал клуб.
- Единственный гол в матче «Динамо» забило с пенальти в компенсированное время 2-го тайма.
- «Динамо» лидирует в УПЛ.
- «Александрия» идет на 5-м месте.
Источник: официальный сайт «Динамо» К