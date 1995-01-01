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    «Динамо» К пообещало содействие в следствии по делу об избиении фанатов «Александрии»

    Киевское «Динамо» выступило по случаю инцидента на матче восьмого тура УПЛ против «Александрии» (1:0). Столичные фанаты избили болельщиков гостей.

    «Динамо» четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства», – написал клуб.

    • Единственный гол в матче «Динамо» забило с пенальти в компенсированное время 2-го тайма.
    • «Динамо» лидирует в УПЛ.
    • «Александрия» идет на 5-м месте.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» К

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