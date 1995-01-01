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    «Месили лежачих людей». Фанаты «Динамо» К и «Александрии» устроили драку во время матча УПЛ

    Накануне во время матча восьмого тура чемпионата Украины между «Динамо» К и «Александрией» (1:0) случилась драка между фанатами. Ее описал комментатор Виталий Волочай.

    «Матч стартовал, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали «Динамо». Прекрасная погода, дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До десятой минуты.

    Потому что в этот момент представителям многоуважаемых ультрас «Динамо» не понравилось, что с соседнего сектора им сделали замечания по поводу вонючести файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же людей с этого сектора перелезли на соседний и толпой начали ногами, руками бить двух-трех людей, которые там сидели.

    Потом они понеслись дальше. К ним подтянулись еще десять друзей. И они дальше месили уже лежачих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали. Они просто толпой калечили трех болельщиков.

    Как только появилась полиция, эти воины убежали как мыши в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого-то бить», – написал Волочай.

    • Единственный гол «Динамо» забило с пенальти в компенсированное время 2-го тайма.
    • «Динамо» лидирует в УПЛ.
    • «Александрия» идет на 5-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: фейсбук Виталия Волочая

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      v.v.navashinsky 13 минут назад

      Когда жгли людей в Одессе,была информация,что этот ультрас киевского"Динамо",участвовал в них.Так что попинать людей для этого"зверья"ничего не стоит.Только позорят клуб.Взяли бы по старинке,если уж чешутся кулаки"забили бы стрелку" ультрасам Шахтера,Спартака,Зенита,ЦСКА,или еще какого-нибудь клуба,и покажите на что способны.А простых болельщиков,еще и толпой,ЭТО ПОЗОР!!!

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      Рейтинг: +606

      jet andy 15 минут назад

      Месить своих же кузьмичей за замечание - последнее дело.

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      Рейтинг: +971

      Михаил_Боярский 28 минут назад

      бандэрасты что с них взять

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