«Месили лежачих людей». Фанаты «Динамо» К и «Александрии» устроили драку во время матча УПЛ

Накануне во время матча восьмого тура чемпионата Украины между «Динамо» К и «Александрией» (1:0) случилась драка между фанатами. Ее описал комментатор Виталий Волочай.

«Матч стартовал, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали «Динамо». Прекрасная погода, дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До десятой минуты.

Потому что в этот момент представителям многоуважаемых ультрас «Динамо» не понравилось, что с соседнего сектора им сделали замечания по поводу вонючести файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же людей с этого сектора перелезли на соседний и толпой начали ногами, руками бить двух-трех людей, которые там сидели.

Потом они понеслись дальше. К ним подтянулись еще десять друзей. И они дальше месили уже лежачих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали. Они просто толпой калечили трех болельщиков.

Как только появилась полиция, эти воины убежали как мыши в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого-то бить», – написал Волочай.