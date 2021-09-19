«Губернатор доволен». Пиняев сфотографировался с Азаровым после победы над «Ростовом»

16-летний форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сделал селфи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым после победы над «Ростовом» в восьмом туре РПЛ (4:2). Чиновник присутствовал на игре.
«Три очка есть. Губернатор Азаров доволен», – написал Пиняев.
- В матче с «Ростовом» Пиняев сделал свое дебютное результативное действие в РПЛ.
- 16-летний игрок в сезоне РПЛ провел 7 матчей.
- Футболист стоит 800 тысяч евро.
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«Все бились по-настоящему и сделали шаг, чтобы команда состоялась». Губернатор обратился к «Крыльям Советов» после победы над «Ростовом»
Осинькин: «Матч с «Ростовом» получился очень веселым»
Семин: «В поражении от «Крыльев Советов» не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Работают действия игроков, а не расстановка»
Семин: «Победа «Крыльев Советов» над «Ростовом» закономерна. Мы наделали очень много ошибок»
Источник: инстаграм Сергея Пиняева