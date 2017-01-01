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    «Губернатор доволен». Пиняев сфотографировался с Азаровым после победы над «Ростовом»

    16-летний форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сделал селфи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым после победы над «Ростовом» в восьмом туре РПЛ (4:2). Чиновник присутствовал на игре.

    «Три очка есть. Губернатор Азаров доволен», – написал Пиняев.

    • В матче с «Ростовом» Пиняев сделал свое дебютное результативное действие в РПЛ.
    • 16-летний игрок в сезоне РПЛ провел 7 матчей.
    • Футболист стоит 800 тысяч евро.

    «Все бились по-настоящему и сделали шаг, чтобы команда состоялась». Губернатор обратился к «Крыльям Советов» после победы над «Ростовом»

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    Источник: инстаграм Сергея Пиняева

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