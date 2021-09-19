«Все бились по-настоящему и сделали шаг, чтобы команда состоялась». Губернатор обратился к «Крыльям Советов» после победы над «Ростовом»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доволен победой «Крыльев Советов» над «Ростовом» в восьмом туре РПЛ (4:2). Он обратился к футболистам.

«Сегодня все бились по-настоящему и сделали ещe один большой шаг для того, чтобы команда состоялась в полной мере. С каждой победой, даже небольшой, складывается главный результат. Сегодня победа большая.

Вы добавили драйва, ощущение счастья. Всех вас искренне благодарю, и – так держать!» – заключил Азаров.

Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше 2 голов.

У «Ростова» после 8 туров 1 победа.

«Крылья Советов» идут в таблице на 10-м месте.

Осинькин: «Матч с «Ростовом» получился очень веселым»

Семин: «В поражении от «Крыльев Советов» не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Работают действия игроков, а не расстановка»

Семин: «Победа «Крыльев Советов» над «Ростовом» закономерна. Мы наделали очень много ошибок»