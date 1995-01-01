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    «Все бились по-настоящему и сделали шаг, чтобы команда состоялась». Губернатор обратился к «Крыльям Советов» после победы над «Ростовом»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доволен победой «Крыльев Советов» над «Ростовом» в восьмом туре РПЛ (4:2). Он обратился к футболистам.

    «Сегодня все бились по-настоящему и сделали ещe один большой шаг для того, чтобы команда состоялась в полной мере. С каждой победой, даже небольшой, складывается главный результат. Сегодня победа большая.

    Вы добавили драйва, ощущение счастья. Всех вас искренне благодарю, и – так держать!» – заключил Азаров.

    • Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше 2 голов.
    • У «Ростова» после 8 туров 1 победа.
    • «Крылья Советов» идут в таблице на 10-м месте.

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    Источник: «Сова»

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